1 milyarlık vurgun davasında Turcoin kurucusu mağdur olduğunu iddia etti

Kocaeli'nde dijital yerli para üreterek kar payı vaadiyle vatandaşları 1 Milyar TL dolandırdıkları iddia edilen Turcoin'in kurucusu Sadun Kaya, yargılandığı davada 3 yılda 60 milyon dolar değerinde üretim yapabileceklerini söyleyerek mağdur olduklarını dile getirdi.

Kocaeli'nde dijital yerli para üreterek kar payı vaadiyle vatandaşları 1 Milyar TL dolandırdıkları iddia edilen Turcoin'in kurucusu Sadun Kaya, yargılandığı davada 3 yılda 60 milyon dolar değerinde üretim yapabileceklerini söyleyerek mağdur olduklarını dile getirdi. Duruşma salonuna gelen bir kadın ise Kaya'nın eşi olduğunu ve çocukları ile kendisini mağdur ettiğini iddia etti.

Olay, 2018 yılının Haziran ayında Kocaeli'nde meydana geldi. Dijital yerli para 'Turcoin'i üretme vaadi ile vatandaşlardan yaklaşık 1 milyar TL toplayan Sadun Kaya ve Muhammed Satıroğlu şikayet üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü polisi tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2 tutuklu 37 sanık hakkında 'suç işleme amacıyla örgüt kurma, tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından dava açıldı.

"Tesiste kurulumu yapılan cihazların üretim yaptığı gerçektir"

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanıklar Sadun Kaya ve Muhammed Satıroğlu ile tutuksuz sanıkların yargılanmalarına devam edildi. Görülen duruşmaya taraf avukatları, tutuksuz sanıkların ve müşteriler yer alırken Sadun Kaya ve Muhammed Satıroğlu SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Mahkeme heyeti, ilk olarak bilirkişi raporunu okuyarak tesiste üretimin ve hizmetin olduğu anlaşıldı. Bilirkişi raporuna incelediğini raporun doğru ancak yetersiz olduğunu ifade eden Turcoin'in kurucusu sanık Sadun Kaya, "İkinci bir dükkanda kurulumu yapılmayan 500 tane kasa vardır. Diğer depoda da 412 tane kasa vardır. 85 tane de showromda, 500 tane açık kasa ikinci tesiste vardır. Tesiste kurulumu yapılan cihazların üretim yapıldığı gerçektir. Birinci tesisin 3 yıllık üretim yaptığında üreteceği değerin yaklaşık 60 milyon dolar olduğu sabittir. Benim hakkımda yüzlerce kişi şikayetinden vazgeçmiştir. Kurmuş olduğum tesislerde dolandırıcılık kastı ile hareket etmediğim bellidir. Kaçma şüphem yoktur, çağrıldığımda kendim geldim. Tutuklu kaldığım süre gözetilerek tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"Gümrük Bakanlığı tarafından düzenlenen rapor değiştirilmiştir"

Bilirkişi raporuna bir diyeceği olmadığını söyleyen sanık Muhammet Satıroğlu ise, "Rapordan da anlaşılacağı üzere üretim gerçektir, üretim devam etseydi müştekilerin de zararı olmayacaktı. İbraz edilen rapordan da piramit sistemi olmadığı ortaya çıkmıştır. Ben dolandırıcılık kastıyla hareket etmedim. Ürünlerin pazarlamasını yaptım, kimseden para almadım. Kaçma şüphem de yoktur. Bu sebeple tahliyemi isterim. Ben 3 yıldır tutukluyum. Hakkımda şikayetten vazgeçen müştekiler vardır. Bilirkişi raporu da lehimedir ve olayın dolandırıcılık olmadığı açıktır. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Sadun Kaya'nın eşi de şikayetçi oldu

Dava devam ederken duruşma salonuna gelen ve Sadun Kaya'nın eşi olduğunu iddia eden kadın, Kaya'nın kendisine ve çocuklarına para vermediğini ve bu sebepten ötürü mağdur olduklarını dile getirdi. İddiaların dava ile ilgili olmaması sebebiyle kadın, duruşma salonundan çıkarıldı. Mahkeme Heyeti, tutuklu sanık Muhammed Satıroğlu ve Sadun Kaya'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ertelendi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı