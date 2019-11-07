07 Kasım 2019 Star Yayın Akışı

07.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 07.11.2019 06:45

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:30 Sevdim Seni Bir Kere

02:10 Sevdim Seni Bir Kere

02:30 Ufak Tefek Cinayetler

03:00 Ufak Tefek Cinayetler

04:30 Kiralık Aşk

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Sevgili Geçmiş

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Haber

20:00 Dizi

20:00 Çakallarla Dans 4

22:15 Fantastik Canavarlar

Kaynak: InterSinema.com