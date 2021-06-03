Zonguldaklılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve müjdelerini heyecanla bekliyor
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Zonguldaklılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve müjdelerini heyecanla bekliyor

Zonguldaklılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve müjdelerini heyecanla bekliyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın Zonguldak'ta yapacağı ziyaret öncesi hazırlıklar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın Zonguldak'ta yapacağı ziyaret öncesi hazırlıklar sürüyor.

Hazırlıklar kapsamında, ana caddelerdeki aydınlatma direklerine Türk bayrakları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları asıldı.

Erdoğan'ın geçiş güzergahlarında bulunan reklam panolarında ise "Sayın Cumhurbaşkanımız şehrimize hoş geldiniz" yazılarına yer verildi.

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, AA muhabirine, hazırlıkların devam ettiğini ve hummalı bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Her şeyin yolunda gittiğini aktaran Tosun, "Cumhurbaşkanımızın vereceği müjdeyi tüm ülke heyecanla bekliyor. Hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. İnşallah hem bölgemiz hem de Türkiye'miz için Cumhurbaşkanımızın vereceği müjdeyle beraber yarın güzel bir gün yaşayacağız." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızı sabırsızlıkla bekliyoruz"

Kentte lokanta işletmeciliği yapan Hüseyin Bozacıoğlu da Cumhurbaşkanının kente gelecek olmasından dolayı heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız önemli bir iş için geliyor. Camimiz gururumuz oldu, kentimizin çehresini değiştirdi. Cumhurbaşkanımızın vereceği müjdeyi de heyecanla bekliyoruz. İnşallah kentimiz ve herkes için hayırlısı olur." ifadelerini kullandı.

Kent sakinlerinden Veysel Yıldırım ise Uzun Mehmet Camisi'nin kent ve Karadeniz için bir gurur vesilesi olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve caminin açılışını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Zonguldaklılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve müjdelerini heyecanla bekliyor
Zonguldaklılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve müjdelerini heyecanla bekliyor
Zonguldaklılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve müjdelerini heyecanla bekliyor
Zonguldaklılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve müjdelerini heyecanla bekliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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