Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 4 bin 493 resen denetim, 130 ihbar ve 4 bin 740 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 12 kişiye ilk uyarı 43 kişiye ikinci uyarı ve para cezası 1 iş yerine 3 uyarı ve 1 gün kapama cezası, 4 iş yerine 4 uyarı ve 3 gün kapama cezası ve 8 kişiye ise izolasyona uymama cezası uygulandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı