Zonguldak'ta kaçak sigara operasyonu Zonguldak'ın Devrek ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, ilçeye bağlı Çaydeğirmeni beldesinde bir adreste kaçak tütün bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaptıkları incelemede beldede ikamet eden İ.K'nin içine tütün doldurulmuş makaron sattığını belirledi.

Operasyonda, İ.K, gözaltına alınırken, iş yerinde ve aracında yapılan aramalarda 3620 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA