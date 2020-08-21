Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi 191 yıl önce taş kömürünün bulunmasıyla emeğin başkenti olan Zonguldak bu kez de doğal gaz heyecanı yaşıyor. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verileceği öne sürülen doğal gaz müjdesini sabırsızlıkla bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Ağustos 2020 günü açıklayacağı müjde öncesi Zonguldak ismi kamuoyunda geniş yankı buldu.

Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi Fatih, Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj faaliyetleri geçen 30 Haziran günü Zonguldak'a gelmiş buradan da Ereğli açıklarında bulunan 'Tuna-1' alanında 15 Temmuz itibariyle sondaj faaliyetlerine başlamıştı. Fatih Sondaj Gemisi'nin bölgede doğal gaz rezervi bulduğu yönündeki iddialar üzerine Zonguldak ismi kamuoyunda sıkça konuşulmaya başlandı.

DIŞA BAĞIMLILIĞIN AZALACAĞINI ÜMİT EDİYORLAR

191 yıl önce taşkömürünün bulunmasıyla birlikte emeğin başkenti olan Zonguldak bu kez de doğal gaz heyecanı yaşıyor. Vatandaşlar, Zonguldak'ın 175 kilometre açığında bulunduğu iddia edilen doğal gaz rezervi ile dışa bağımlılığın azaltılacağı ümidini yaşadıklarını belirterek mutluluklarını paylaştılar. Heyecanla Cuma günü açıklanacak olan müjdeyi bekleyen vatandaşlar, Zonguldak'ın enerji ihtiyacının karşılanmasıyla gündeme gelmesinin heyecan verici olduğunu açıkladılar.

CHP'Lİ YAVUZYILMAZ: SEVİNDİRİCİ

Öte yandan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da konunun sevindirici olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi: "Karadeniz'de, Zonguldak'ın 175 km açığında doğal gaz rezervi bulunmuştur. Üretim ve ticarileşmesi seneler alacak olsa bile %95 dışa bağımlı olduğumuz bu enerji kaynağında üretime geçilecek olması sevindiricidir."

"ŞİMDİDEN ZONGULDAK İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Tüm İşçi Emeklileri Derneği Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı ve emekli maden işçisi Mustafa Sarıoğlu Zonguldak açıklarında doğal gaz rezervinin sevindirici olacağını belirtti. Sarıoğlu, "Bir taraftan doğal gaz. Yeraltı maden ocaklarına da önem verilmesini istiyoruz. Neden Zonguldak göç ediyor. Yeteri kadar köylü değer görmediği için. Halkımız zor durumda kalıyor. Cumhurbaşkanımızın bize vereceği müjdeyi dört gözle bekliyoruz. Şimdiden Zonguldak için hayırlı olsun" dedi.