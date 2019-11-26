Zlatan İbrahimovic sosyal medya hesabından İsveç ekibi Hammarby'nin formasını paylaştı
Haberler » Güncel » Zlatan İbrahimovic sosyal medya hesabından İsveç ekibi Hammarby'nin formasını paylaştı - Haber

Zlatan İbrahimovic sosyal medya hesabından İsveç ekibi Hammarby'nin formasını paylaştı

ABD MLS ekiplerinden LA Galaxy forması giyen İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic sosyal medya hesabından Hammarby IF futbol kulübünün formasını paylaştı. Bu paylaşım transfer dedikodularına yol açtı.

26.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:42
Zlatan İbrahimovic sosyal medya hesabından İsveç ekibi Hammarby'nin formasını paylaştı

Kariyerini 'nde sürdüren 38 yaşındaki İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir gönderi paylaştı. Hammarby IF futbol kulübünün formasını paylaşan İbrahimovic, paylaşımına İsveç kulübünün resmi instagram hesabını etiketledi. Gönderi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken transfer dedikodularına da yol açtı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

ABD MLS ekiplerinden LA Galaxy forması giyen 38 yaşındaki tecrübeli yıldızın 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren sözleşmesi sona eriyor. Son zamanlarda adı İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan ile sık sık anılan yıldız oyuncunun, kariyerini nerede sürdüreceği merak konusu.


Haber Videosu: Zlatan İbrahimovic sosyal medya hesabından İsveç ekibi Hammarby'nin formasını paylaştı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (1)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.