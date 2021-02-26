Zlatan İbrahimovic, LeBron James'i siyasi konularla ilgili konuşmasından dolayı eleştirdi

Çaresizliğin fotoğrafı! Yüzüne son kez bakıp, gözyaşı dökmekten başka bir şey yapamadı

Sahip olduğu müthiş futbol becerilerinin yanında cesur açıklamalarıyla da bilinen Zlatan Ibrahimovic'ten, LeBron James de nasibini aldı. İsveçli golcü, James'in basketbol yeteneğine büyük saygı duysa bile, siyasi durumlar hakkında yorum yapmasını doğru bulmadığını açıkladı.

"BİLDİĞİNİZ İŞ NEYSE ONU YAPMANIZ GEREKİR"

UEFA ve Discovery+ Sweden ile yaptığı röportajda genel olarak sporcuların siyasetle ilgili konulara değinmesini eleştiren Zlatan, James'i örnek göstererek, "Olağanüstü bir oyuncu, ama 'statü' sahibi insanların siyaset hakkında konuşması pek hoşuma gitmiyor. Bildiğiniz iş neyse onu yapmanız gerekir. Ben futbol oynuyorum, çünkü yaptığım en iyi şey bu. Politikacı değilim. Eğer olsaydım, siyaset yapardım" dedi.

"YANLIŞ BİR ŞEY YAPMA RİSKİNİ ALMIŞ OLUYORSUNUZ"

Ünlü insanların belirli konulardan kaçınması gerektiği belirten Zlatan, "Ünlülerin, ünlü oldukları zaman yaptıkları ilk hata da bu. Bence belirli konulardan kaçınmak ve yaptığınız iş neyse ona odaklanmak daha iyidir. Aksi takdirde yanlış bir şey yapma riskini almış oluyorsunuz" dedi.

TRUMP DESTEKÇİLERİNİ KARŞISINA ALMIŞTI

James kariyerinin başlarında büyük ölçüde bu yaklaşımı edinmiş olsa bile, son yıllarda, özellikle de Afro-Amerikalı insanların sorunlarıyla bağlantılı konularda oldukça sesi çıkan bir figür haline gelmişti. Eski ABD Başkanı Donald Trump'a karşı çeşitli konularda çok belirgin bir şekilde eleştirilerde bulunarak birçok tartışmayı körüklemiş olan LeBron, bazı Trump destekçilerini de bu sebeple karşısına almıştı.