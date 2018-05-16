Zlatan Ibrahimovic, İsveç'in 2018 Dünya Kupası Kadrosuna Alınmadı
2018 FIFA Dünya Kupasında mücadele edecek İsveç'in nihai kadrosu açıklandı. MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy forması giyen Zlatan Ibrahimovic kadroda yer almadı.
İsveç Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek nihai kadrosu açıklandı.
İsveç Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Janne Andersson, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'nda oynayacak 23 kişilik milli takım kadrosunu belirledi.
İŞTE İSVEÇ'İN KADROSU:
Kaleciler: Karl-Johan Johnsson (Guingamp), Kristoffer Nordfeldt (Swansea City), Robin Olsen (Kopenhag)
Savunma: Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Andreas Granqvist (Krasnodar), Filip Helander, Emil Krafth (Bologna), Pontus Jansson (Leeds United), Mikael Lustig (Celtic), Victor Lindelof (Manchester United), Martin Olsson (Swansea City)
Orta saha: Viktor Claesson (Krasnodar), Jimmy Durmaz (Toulouse), Albin Ekdal (Hamburg), Emil Forsberg (Leipzig), Oscar Hiljemark (Genoa), Sebastian Larsson (Hull City), Marcus Rohden (Crotone), Gustav Svensson (Seattle Sounders)
Forvet: Marcus Berg (El-Ayn), John Guidetti (Alaves), Isaac Kiese Thelin (Waasland-Beveren), Ola Toivonen (Toulouse)
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Böyle dandik kadro görmedim. İsveç futbolu zaten bitik. İbrahimoviçin aslen İsveçli olmadığı çok belli. Bu takıma fazla geldi o her zaman. Oynasa bile guruptan çıkaramaz isveçiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır