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Ziraatçılardan kurban kesimi için Kovid-19 uyarısı

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, kurban kesim sürecine ilişkin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını uyarısında bulunarak, "Kurban kesiminin bağış ve vekalet yoluyla yapılması, kayıt dışı alım satım ve kesim işlemlerinin kesinlikle yasaklanması, kesim...

Ziraatçılardan kurban kesimi için Kovid-19 uyarısı
24.07.2020 11:25 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:28

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, kurban kesim sürecine ilişkin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını uyarısında bulunarak, "Kurban kesiminin bağış ve vekalet yoluyla yapılması, kayıt dışı alım satım ve kesim işlemlerinin kesinlikle yasaklanması, kesim yerlerinde fiziki mesafe başta olmak üzere bulaş önleyici tedbirlerin uygulanması bu çerçevede ilk akla gelen önlemlerdir." ifadelerini kullandı.

Demirtaş, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı'na Kovid-19 salgınının devam ettiği koşullarda hazırlanıldığına işaret etti.

Kurban Bayramı'nda geçen yıl 900 bin civarında büyükbaş, 2,5-3 milyon civarında küçükbaş hayvan kesildiğini anımsatan Demirtaş, "Resmi kayıtlara göre yalnızca İstanbul'da toplam 144 bin 311 hayvan kurban edilmiştir. Kayıt dışı kesimler de eklendiğinde bu sayının 150 binin üzerine çıktığı tahmin ediliyor. Rakamlar, Kurban Bayramı'nda geleneksel bayram etkinliklerinin yanı sıra kurban alım satımı, kesilmesi ve dağıtılması sırasında nasıl bir toplu hareketlilik yaşanacağını açıkça gösteriyor. Hayvan kesiminin yapıldığı ortamların virüsün yayılmasını kolaylaştırdığı yaşanılan tecrübelerle de kanıtlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya, ABD, Brezilya, Fransa, İspanya, Avustralya, İngiltere gibi pek çok ülkedeki mezbahalarda toplu Kovid-19 vakalarının yaşandığına dikkati çeken Demirtaş, şunları kaydetti:

"Bu gerçekler göz önüne alındığında, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı konulması, bu olmazsa hem şehirler arası hem de kent içi toplumsal hareketliliği sınırlayacak, kurbanlık hayvan nakliyatını en aza indirecek önlemlerin alınması zorunlu görülmektedir. Kurban kesiminin bağış ve vekalet yoluyla yapılması, kayıt dışı alım satım ve kesim işlemlerinin kesinlikle yasaklanması, kesim yerlerinde fiziki mesafe başta olmak üzere bulaş önleyici tedbirlerin uygulanması bu çerçevede ilk akla gelen önlemlerdir."

Kovid-19'un tarım sektörüne etkisi

Demirtaş, Kovid-19'un tüm dünyada tarımsal üretim sürecini de olumsuz etkilediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Tarım başka iş kollarından farklı olarak uzaktan yönetilemeyecek ya da toplu hijyen önlemleri alınamayacak bir üretim alanıdır. Bunun yanı sıra genç nüfusun tarımdan uzaklaşması nedeniyle Türkiye'de tarımla uğraşanların yaş ortalaması giderek yükselmektedir. Şu anda çiftçilerimiz içinde 65 yaş üzerinde olup da tarlada bilfiil çalışanların oranı başka iş kollarına göre çok daha fazladır. Tarım sektörü, gelir dağılımındaki bozulmadan en çok etkilenecek kesimlerin başında gelmektedir. Kayıtlı çiftçi sayısındaki azalmanın Kovid-19 salgınının etkisiyle daha da hızlanması beklenmektedir."

Kaynak: AA

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