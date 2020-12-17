Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)
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Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)

17.12.2020 17:53 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:06
Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Sivasspor, Giresunspor'u konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Sivasspor, Giresunspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar

15. dakikada Robin Yalçın'ın ceza sahasının dışından sert şutu kalenin üstünden auta çıktı.

25. dakikada Sivasspor'da Kerem Kesgin'in sağ kanattan ortasında Felix'in yaptığı kafa vuruşu direkten döndü.

36. dakikada Sivasspor'da Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kerem Kesgin'in yerden şutu auta çıktı.

44. dakikada Sivasspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Kone'nin şutunu kaleci Gökhan Cörüt kornere çeldi.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Sarper Barış Sakaxx, Orkun Aktaş xx, Ozan Ergün xx

Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Kone xx, Uğur Çiftçi xx, Appindangoye xx, Robin Yalçın xx, Jorge Felix xx, Kerem Kesgin xx, Barış Yardımcı xx, Ninga xx, Ziya Erdal xx, Faycal Fajr xx

Yedekler: Muammer Yıldırım, Claudemir, Gradel, Yasin Öztekin, Erdoğan Yeşilyurt, Kubilay Şahin, Hakan Arslan, Kayode, Marcelo

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Giresunspor: Gökhan Cörüt xx, Traore xx, Helder Luis xx, Yasin Ozan xx, Sergen Piçinciol xx, Kerem Kalafat xx, İshak Doğan xx, Muhammet Ertürk xx, Uzodimma xx, Fatih Yılmaz xx, Clement xx

Yedekler: Mehmet Doğaç Çiftçi, Arda Kılıç, Ahmet Yusuf, Alperen Aydın, Saruhan Bolat, Şükrü Kara, Erol Can Akdağ, Hayrullah Bilazer

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Sarı Kart: Uzodimma (Giresunspor)

(İHA)

Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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