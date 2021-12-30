Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 1 Bursaspor: 1

GAZİANTEP (İHA) - Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur maçında Gaziantep FK sahasında Bursaspor'u konuk etti. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 eşitlikle sona eren zorlu maçı, penaltı atışları sonunda 6-5 kazan Gaziantep FK, son 16 turuna kalan taraf oldu.

Maçtan dakikalar

25. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Figueiredo'nun yerden sert şutunu kaleci Canberk güçlükle çeldi, dönen topu tamamlayan Enver Cenk'in dokunuşu direğin yanından dışarı gitti.

29. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Enver Cenk'in dönerek yaptığı vuruşu kaleci Canberk'in kucağında kaldı.

36. dakikada sağ kanattan bindiren Oğuz Ceylan'ın tehlikeli ortasını Figueiredo'dan önce araya giren Bursaspor savunması uzaklaştırdı.

42. dakikada Maxim'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Messaoudi'nın kaleyi karşıdan gören bir noktadan yaptığı sert vuruş direğinde yanından az farkla dışarı çıktı.

54. dakikada Kubilay'ın savunma arkasına attığı ara pasta topla buluşan Batuhan Kör'ün kaleciyle karşı karşıya yaptığı aşırtma vuruşu kaleci Mustafa Burak parmaklarının ucuyla çeldi.

58. dakikada savunma arkasına atılan pasta ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mirza'nın rakibini ekarte ettikten sonra yaptığı plase vuruşu uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-0

61. dakikada İsmail Yüksek'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı kaleci Mustafa Burak tokatladı, dönen meşin yuvarlağı penaltı noktasında tamamlayarak ağlarla gönderen Burak Altıparmak skoru eşitledi. 1-1

67. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Maxim'in rakibini çalımladıktan sonra yaptığı vuruşu direkten döndü.

86. dakikada Doğan'ın kısa geri pasında topla buluşan Batuhan Kör'ün karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu kaleci Mustafa Burak çeldi.

97. dakikada Ofosu'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan İsmail Yüksek'in vuruşunu üst direkten döndü.

99. dakikada Batuhan Kör'ün pasında topla buluşan Ofosu'nun plase vuruşunu kaleci Mustafa Burak kornere tokatladı.

107. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Maxim'in yerden yakın köşeye yaptığı vuruşu yandan az farkla auta çıktı.

119. dakikada Dicko'nun pasından ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Türk'ün sağ çaprazdan yaptığı vuruş kaleci, Canberk'te kaldı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Samet Çiçek xx, Samet Çavuş xx

Gaziantep FK: Mustafa Burak xx, Halil İbrahim Pehlivan xx (Yusuf Türk dk. 108 x), Steven Caulker xx, Alin Tosça xx, Ertuğrul Ersoy xx (Pawel Olkowski dk. 98 x), Oğuz Ceylan xx, Ahmed El Messaoudı xx (Kıtsıou dk. 55 x), Alexander Merkel xx (Doğan Erdoğan dk. 55 xx), Enver Cenk Şahin xx (Mirza Cihan dk. 55 xxx), Alexandru Maxim xx, Joao Figueiredo xx (Nouha Dicko dk. 95 x)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Papy Djilobodji, Hamza Mendyl, Berke Gürbüz

Teknik Direktör: Erol Bulut

Bursaspor: Canberk Yurdakul xx, Onur Atasayar xx, Taha Altıkardeş xx, Luka Capan xx, Uğur Kaan Yıldız xx, Hasan Ayaroğlu xx (Reagy Ofosu dk. 90 x), Kubilay Sönmez xx (Tuğbey Akgün dk. 106 x) Burak Altıparmak xxx (Kerem Şen dk. 78 x), İsmail Yüksek xx, Namiq Alasgarov xx (Elton Acolatse dk. 64 x), Batuhan Kör xx

Yedekler: Erhan Erentürk, Mert Yılmaz, Nicolas Zalazar, Cristobal Jorquera, Vefa Temel,, Eren Güler

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Mirza Cihan (dk. 58) (Gaziantep FK), Burak Altıparmak (dk. 61) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Mirza Cihan (Gaziantep FK), Kubilay Sönmez, Taha Altıkardeş, Tuğbey Akgün (Bursaspor) - GAZİANTEP