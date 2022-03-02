Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 Karagümrük: 0 (İlk yarı) - Haberler

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Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 Karagümrük: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında DG Sivasspor, Karagümrük'ü ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında DG Sivasspor, Karagümrük'ü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

23. dakikada ceza sahası içerisinde Gredal topu arkadaşı Kayode'ye göndendi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Kayode'nin şutu farklı şekilde dışarı gitti.

24. dakikada Yatabare'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gradel'in şutu kaleyi bulmadı.

28. dakikada Caner'in ceza sahasına ortasında Burak'ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Arda Kardeşler xxx, Hakan Yemişken xxx, Samet Çavuş xxx

DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Appindangoye xx, Camara xx, Erdoğan xx, Ziya xx, Hakan xx, Cofie xx, Felix xx, Kayode xx, Yatabare xx, Gradel xx

Yedekler: Muammer, Uğur, Goutas, Sefa, Moussa, Henrique, Kerem, Koray, Özkan, Caner

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Karagümrük: Viviano xx, Salih xx, Biraschi xx, Burak xx, Caner xx, Durmaz xx, Biglia xx, Traore xx, Borini xx (Isaac dk. 44 xx), Bistrovic xx, Musa xx

Yedekler: Utku, Emre, Münir, Samed, Balkovec, Alparslan, Adnan, Bahattin, Salibur

Teknik Direktör: Atılay Canel - SİVAS

Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 Karagümrük: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Spor

Türkiye Kupası, Karagümrük, Sivasspor, Spor, Haberler

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