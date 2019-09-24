Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor: 0 - Vanspor FK: 1
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında Balıkesirspor sahasında Vanspor FK. ile karşılaştı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında Balıkesirspor sahasında Vanspor FK. ile karşılaştı. Müsabakayı Vanspor FK. 1-0 kazanarak bir üst tura çıktı.
Maçtan dakikalar
12. dakikada Vanspor FK. atağında Emrah Tacir'in defansa çarpan şutu kale direğinin üzerinden kornere gitti.
19. dakikada Balıkesirspor atağında Anıl'ın müsait durumda Francis Ezeh'in sert şutu kale direğini sıyırarak, auta çıktı.
37. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Ezeh'in uzun topu ile buluşan Andusic, kale sahasına girdiği anda Şerif Doğan, Andusıc'in önündeki topu kornere attı.
49. dakikada Vanspor FK. atağında Tunç Burhan Behram topu kaleci Atilla Özmen'in sağından topu filelerle buluşturdu. 0-1
Stat: Atatürk
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin xxx, Sezgin Altun xx, Emre Doğu xx
Balıkesirspor: Atilla Özmen xx, Berat Aydoğdu xx, Abdülkadir Kayalı xx, Aly Malle xx, Nemanja Andusıc xx (Celal Emir Dede dk. 78 ?), Cenk Güvenç xx, Sezer Özmen xx, Anıl Taşdemir xx (Emirhan Çakır dk. 61 x), Hodzıc xx, Kağan Kayalı xx, Francıs Ezeh xx (Serdar Güncü dk. 73 ?)
Yedekler: Asil Kaan, Alperen Erdinç, Okan Kaplan, Batuhan İşçiler, İbrahim Burak Doğan, Berkay Aykurt
Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu
Vanspor FK.: Salih Şenbaş xx, Soner Birinci xx (Serdar Cansu dk. 90+2 ?), Emrah Tacir xxx (Sefa Küpeli dk. 73 x), Tunç Murat Behran xxx (Osman Torun dk. 78 ?), Ufukhan Bayraktar xx, Mert Özyıldırım xx, Şerif Doğan xx, Umut Koray Öz xx, Barış Gök xx, Barış Sağır xx, Yakup Demir xx
Yedekler: Ender Kaya, Batuhan Er, Samet Cantürk, Burçak Özkanca
Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir
Gol: Tunç Burhan Behram (dk. 49) (Vanspor FK.)
Sarı kartlar: Yakup Demir, Emrah Tacir, Salih Akbaş, Umut Koray (Vanspor FK.), Nermin Hodzic, Sezer Özmen (Balıkesirspor) - BALIKESİR