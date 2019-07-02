Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Bodrum'da toplandı

Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Menteşe Ziraat Odası ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Baştuğ Başkanlığında Bodrum Ziraat Odası'nın ev sahipliğinde toplandı. Toplantıda 27 maddelik bir gündem masaya yatırılırken, makine ve ekipmanlarına yüzde 50 hibe desteğinin tekrar verilmesi, hallerde fiyat belirleme komisyonlarına Ziraat Odalarından temsilci alınması gibi sorunlar masaya yatırıldı.

Koordinasyon kurulunda, kilo bazında buğday ve pamuğa verilen desteklerin yaş meyve ve sebzeye de verilmesi, yeni çıkacak hal yasasında komisyonculara uygulanan kanunun aynı şekilde ihracatçıya da uygulanarak ürünün aldığı yerdeki hallerde teminat verme işleminin uygulanması istendi. Toplantıda, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri tarafından üretim planlaması bölgeye uygun bir şekilde uygulanması, ilaç bayiliği olan Odalarda reçete yazmak için ikinci Ziraat Mühendisinin istihdam etmelerinin önlenmesi için çalışan Ziraat Mühendisinin reçete yazma yetkisinin verilmesi de talep edildi. Ticari traktörler dışındaki traktörlerin sicil kayıt işlemlerinin Ziraat Odaları'na verilme istenen toplantıda, bayilik ve danışmanlık belgesi sınavlarının en az yılda iki defa yapılması, yüzde elli hibe makine ve ekipman desteğinin tekrar verilmesi, tarımsal alanlarda elektrik altyapısının oluşturulması, hallerdeki fiyat belirleme komisyonlarına Ziraat Odası temsilcilerinin alınması talebi tekrar gündeme getirildi.

Balık üretimi tesis yapımındaki 25 tonluk işletmelerin de kırsal kalkınma desteklemeleri içine alınması talep edilen toplantıda Muğla genelinde sulama göletlerinin yapımının hızlandırılması, tarımdaki girdi maliyetlerinin sürekli yükselmesi nedeniyle tarımsal desteklemelerin günün şartlarına uygun olarak güncellenmesi talep edildi. Tarım kredi kooperatiflerinin üyelerine kullandırdığı uzun vadeli kredilerde son yıllarda kaynak kullanımına katkı fonu adı altında almaya başladığı %13, %15 arası değişen fark faizlerinin alınmaması ve Ziraat Bankası ile aynı oranda kredi kullandırılması için çalışma yapılması gerektiği ifade edildi. Yatağan'da özelleştirmeden kaynaklı devletin hüküm ve tasarrufunda kalan zeytinlik istimlak alanlarının yatağan halkının kullanımı için Yatağan Ziraat Odası'na bağlı iktisadi işletmeye devrinin yapılması istenirken, kır bekçileri görevlendirmelerinin yapılması istendi. Özellikle sera yapımında hava muhalefeti nedeniyle beton dökümünün imar yönetmeliği şartı arandığı için bunun kapsam dışı bırakılması istenirken, Tarım Satış Kooperatiflerine ürün satışı için Büyükşehir hallerinden üreticiden tüketiciye aracısız ürün satışı kooperatiflerince alınmadan hal bünyesinde yer tahsis edilmesi için karar alındı. - MUĞLA

Kaynak: İHA