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Zincir marketlerde kılçığı ayıklanmış pişirmeye hazır balık satılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, balık tüketimini artırmak için desteklerine devam ediyor. Bu kapsamda zincir marketlerde kılçığı ayıklanmış, fileto haline getirilmiş ve pişirmeye hazır paketlenmiş balık ürünleri satılacak.

Zincir marketlerde kılçığı ayıklanmış pişirmeye hazır balık satılacak
13.06.2020 17:49 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:56

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'de balık tüketiminin artırılması, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik şartlarda işlenmiş ürünlere daha ekonomik olarak ulaşması için yeni bir destek vermeye başlayacak. Buna göre, balık ürünlerini işleyip paketleyerek iç piyasada tüketilmesi için zincir marketlere satan üreticilere 100 bin kilograma kadar, kilogram başına 2 lira destek sağlanacak. Destek kapsamında, Türk somonu, alabalıklar, çipura, levrek, sazan, sarıağız ve tilapya olacak. Böylece balık ürünleri süpermarketlerde temizlenmiş, dilimlenmiş, fileto, füme, köfte ve benzeri olarak paketli halde satılacak.

Zincir marketlerde kılçığı ayıklanmış pişirmeye hazır balık satılacak

BALIK TÜKETİMİNİ ARTIRACAK

Faruk Coşkun, yaptığı açıklamada, Türkiye'de iç piyasada balık tüketiminin çok düşük olduğunu söyledi. Tüketimin artırılması amacıyla böyle bir karar alındığını belirten Coşkun, bunun için piyasaya hazır, işlenmiş ve temizlenmiş ürün sunacaklarını ifade etti. Coşkun, "İnsanların hemen evlerinde fırına vereceği ya da ızgara yapacağı kılçığı ayıklanmış hazır ürünler olsun istedik. Bunlar, temizlenmiş, dilimlenmiş, fileto, füme, köfte şeklinde paketli halde satışa sunulan soğutulmuş veya dondurulmuş ürünler olacak. Biz de buna uygun üretim yapacağız." dedi.

Kilogram başına 2 lira desteği de balık işleme tesislerine yapılacak ödeme için kullanacaklarını vurgulayan Coşkun, uygulamanın üreticiye kar getirmeyeceğini ancak balık tüketiminin artmasına katkı sağlaması açısından önem taşıdığını anlattı. Coşkun, destek ödemesinin de kendilerine yıl sonunda yapılacağı bilgisini verdi.

"BALIK SATIŞ KAMPANYALARI DEVAM EDECEK"

Coşkun, alınan kararla destekleme ödemelerinden, balıkçılık ve su ürünleri tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere yüzde 1 kesinti yapılacağını aktararak şunları kaydetti:

"Bu kesintiyi Türkiye genelinde iç tüketimi artırmaya yönelik reklam ve tanıtım kampanyaları için kullanacağız. Sosyal medyada ve televizyonlardaki yemek programlarında balık tüketiminin teşvik edilmesi için görüşmeler yapıyoruz. Salgın sürecinde yaptığımız iki ya da üç günlük indirimli balık satış kampanyalarına da devam etmek istiyoruz. Ülkede kişi başı yıllık balık tüketimi 5-6 kilogram civarında. Avrupa'da 22 kilogram olan bu miktar, dünya ortalamasında ise 16 kilogramı buluyor. Türkiye'de de her türlü kaliteli balık üretiliyor. Vatandaşımız pahalı ithal balık yerine, daha ucuza balık tüketebilir. Şu anda işleme tesisleri ve süpermarketlerle görüşülüyor, ürünler haftaya marketlere ulaşır."

Ekonomi Manşet

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