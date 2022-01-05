Zigana Kayak Merkezi sezona hazır

GÜMÜŞHANE (İHA) - Türkiye'nin en önemli turizm ve kayak merkezlerinden olan Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Gümüşkayak Kayak tesislerinde kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı, pistler hazır hale getirildi.

Türkiye'nin ilk kayak merkezlerinden birisi olma özelliğini taşıyan 2 bin 100 metre rakımdaki Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi, dün gerçekleşen kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı.

Pistlerin tesiste bulunan kar ezme ve sıkıştırma makinesiyle (Snowtrack) hazır hale getirildiği tesislerde kayak pisti ve kızak pistleri ayrı ayrı ezildi. Havanın sıfırın altında olması nedeniyle yoğun geçmesi tahmin edilen hafta sonuna kadar pistin kayak için daha da elverişli hale getirilmesi planlanıyor.

Gümüşhane ve Trabzon'a 50 dakika mesafede bulunan tesiste bugüne kadar yeterli kar olmaması nedeniyle yalnızca kızak ve kar motoruyla hizmet veriliyordu.

Zigana'nın seyrine doyumsuz manzarasında bulutların dansıyla zaman zaman sis denizini izlemek için kar motoru ile zirvelere çıkarak manzaranın keyfini çıkaran vatandaşlar, tesislerde sıcak sobanın üzerinde kaynamış çaydan içmeyi, "Dünyanın en lezzetli işlenmemiş eti" olarak nam salan etinden yemeyi ihmal etmiyor.

Kayağa yeni başlayanlar için iki adet baby-lift ve 600 metre uzunluğunda telesiyejle ulaşılabilen bin 200 metreye çıkarılan pistin bulunduğu kayak merkezinde 150 yatak kapasitesi, toplantı salonu, kafeterya, restoran ve kayak odasıyla hizmet veriyor.

Tesis işletmecilerinden Abdullah Eroğlu, yeni sezona hazır olduklarını belirterek, "Kayak severleri, dağcıları, doğayı seven herkesi Zigana'ya bekliyoruz" dedi.

(Recep Ergin/İHA)