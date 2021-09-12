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Son dakika haberleri | Asker eğlencelerinde magandaların havaya ateş açtığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Asker eğlencelerinde magandaların havaya ateş açtığı anlar kamerada Zeytinburnu ve Bağcılar'daki asker eğlencelerinde pandemi kuralları unutuldu Zeytinburnu ve Bağcılar'da düzenlenen asker eğlencelerinde çevrede yaşayan vatandaşların canı hiçe sayılarak havaya ateş açıldı.

Asker eğlencelerinde magandaların havaya ateş açtığı anlar kamerada

Zeytinburnu ve Bağcılar'daki asker eğlencelerinde pandemi kuralları unutuldu

İSTANBUL - Zeytinburnu ve Bağcılar'da düzenlenen asker eğlencelerinde çevrede yaşayan vatandaşların canı hiçe sayılarak havaya ateş açıldı.

Dün akşam Zeytinburnu ve Bağcılar'da düzenlenen asker eğlencelerinde havaya ateş açıldı, yüksek sesli müzik yayını yapıldı ve meşaleler yakıldı. Çevredeki vatandaşların canını hiçe sayarak havaya ateş açıldığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Eğlenceli sırasında sosyal mesafe ve maske kuralına da uyulmadığı görüldü.

(FT-SB-VK-ÖFA

Son dakika haberleri | Asker eğlencelerinde magandaların havaya ateş açtığı anlar kamerada

Son dakika haberleri | Asker eğlencelerinde magandaların havaya ateş açtığı anlar kamerada

Son dakika haberleri | Asker eğlencelerinde magandaların havaya ateş açtığı anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan - Son Dakika Haberleri
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