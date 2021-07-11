Zeynep Demirel, Volkan'ı antrenmanda çok zorladı! Paylaşımı takipçilerinin yüzünü güldürdü
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Zeynep Demirel, Volkan'ı antrenmanda çok zorladı! Paylaşımı takipçilerinin yüzünü güldürdü

Zeynep Demirel, Volkan'ı antrenmanda çok zorladı! Paylaşımı takipçilerinin yüzünü güldürdü
Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de antrenörlük yapan Volkan Demirel'in, eşi Zeynep Demirel sosyal medya hesabından birlikte spor yaptıkları anları paylaştı. Ağır spor çalışmasına dayanamayıp pes eden Volkan Demirel'in o anları sosyal medyada ilgi çekti.

Fenerbahçe antrenörü Volkan Demirel ailesiyle tatilin tadını çıkarıyor. Eşiyle çektikleri spor videoları beğeni toplayan Volkan, yine böyle bir videoyla gündeme geldi.

"BUGÜN BEN ÇALIŞTIRDIM"

Zeynep Demirel'in sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ikilinin yorucu bir antrenman yaptığı görüldü. "Bugün ben çalıştırdım" notuyla paylaşılan videoda Volkan Demirel'in ağır antrenmana dayanamayıp pes ettiği görüntü takipçileri tebessüm ettirdi.

Zeynep Demirel'in paylaşımı takipçilerini tebessüm ettirdi! Volkan Demirel ağır antrenmanın sonunu getiremedi
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Zeynep Demirel, Volkan'ı antrenmanda çok zorladı! Paylaşımı takipçilerinin yüzünü güldürdü - Haberler Spor
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