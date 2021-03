ZEC Coin nedir? Güncel Zcash (ZEC) Coin yorum ve grafiği

Zcash bugünkü fiyatı ₺1.067,29 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺2.820.740.173 TRY. Zcash son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #58, piyasa değeri ₺12.130.595.338 TRY. Dolaşımdaki arz 11.365.744 ZEC coin ve maksimum seviyede. 21.000.000 ZEC coin.

ZEC COİN NEDİR?

Zcash, gizlilik ve anonimliğe odaklanan merkezi olmayan bir kripto para birimidir. Ağdaki düğümlerin işlemleri bu işlemlerle ilgili hassas bilgileri ifşa etmeden doğrulamasına olanak tanıyan zk-SNARK sıfır bilgi geçirmez teknolojisini kullanır.

Yaygın bir yanlış anlamanın aksine, Bitcoin ( BTC ) de dahil olmak üzere piyasadaki kripto para birimlerinin çoğu anonim değil, takma addır ; kullanıcılarının kimliklerini açıkça ifşa etmeseler de, her kullanıcının kendi genel adresi veya veri bilimi ve blok zinciri adli tıp yöntemleriyle kendilerine kadar izlenebilecek adresleri vardır .

Öte yandan, Zcash işlemlerinin yine de halka açık bir blok zinciri aracılığıyla aktarılması gerekir, ancak sahte kripto para birimlerinin aksine, ZEC işlemleri varsayılan olarak gönderme ve alma adreslerini veya gönderilen miktarı göstermez. Bununla birlikte, bu verileri denetim veya mevzuata uygunluk amacıyla ifşa etme seçeneği vardır.

Zcash ilk olarak 28 Ekim 2016'da piyasaya sürüldü ve başlangıçta Bitcoin'in kod tabanına dayanıyordu.

Zcash'in Kurucuları Kimlerdir?

Zcash, bilgisayar güvenliği uzmanı ve girişimci Zooko Wilcox-O'Hearn tarafından Cypherpunk tarafından 2016 yılında kuruldu. Ayrıca Zcash'in gelişimini yöneten kar amacı gütmeyen Electronic Coin Company'nin (ECC) kurucusudur.

Wilcox-O'Hearn, kriptografi ve bilgi güvenliği endüstrisinde 25 yıldan fazla zaman geçirdi ve şu anda feshedilmiş elektronik para şirketi DigiCash, eşler arası veri depolama yazılımı Mojo Nation ve Tahoe En Az Yetkili Dosya Deposu dosya sistemi.

Ayrıca, dijital güvenliği iyileştirmeye ve temel gizlilik hakkını korumaya odaklanan bir teknoloji şirketi olan Least Authority Enterprises'ı kurdu ve BLAKE3 kriptografik karma işlevini birlikte icat etti.

Zcash'i Benzersiz Yapan Nedir?

Zcash'in ana avantajı, Bitcoin veya Ethereum gibi normal, sahte kripto para birimleri ile erişilemeyen bir gizlilik düzeyine izin veren isteğe bağlı anonimliğinde yatmaktadır .

ZEC işlemleri iki şekilde gönderilebilir: şeffaf ve korumalı. Şeffaf işlemler , başlangıçta kod tabanı Zcash'in temel aldığı Bitcoin'dekiyle aynı şekilde çalışır : bunlar genel adresler arasında gönderilir ve değişmez bir genel deftere (blok zinciri) kaydedilir. Bu işlemlerle ilgili tüm önemli bilgiler, gönderme ve alma adresleri ve gönderilen miktar dahil olmak üzere herkesin görebileceği şekilde çevrimiçi olarak mevcuttur.

Bu halka açık işlemler, kullanıcı kimliklerini açık bir şekilde ortaya çıkarmaz: Dışarıdan bir gözlemcinin blok zincirinden erişebileceği tek tanımlayıcı, genel adreslerdir. Bununla birlikte, son yıllarda veri bilimcilerin ve kolluk kuvvetlerinin çabaları sayesinde, blok zinciri analizi yöntemleri, ilgilenen bir tarafın bir blok zincirindeki bir genel adresi sahibinin gerçek dünya kimliğine oldukça güvenilir bir şekilde bağlayabileceği noktaya kadar geliştirilmiştir. aslında özel işlemleri imkansız hale getiriyor.

Öte yandan, korumalı ZEC işlemleri, tamamen anonim işlemlerin halka açık, değişmez bir blok zinciri üzerinden gönderilmesini sağlamak için sıfır bilgili özlü etkileşimli olmayan bilgi argümanları veya zk-SNARK'ların teknolojisinden yararlanır . İşlem gerçeği vardır olmuş defterine kaydedilir, ancak gönderme ve alma adresleri ve miktarı gönderileceği ile kamuoyuna açıklanmaz.

Bu, Zcash'in kullanıcılarına, merkezi olmayan, izinsiz dijital para biriminin avantajlarından yararlanmaya devam ederken gizlilik hakkı sunmasına olanak tanır.

Dolaşımda Kaç Zcash (ZEC) Coin Vardır?

Genel olarak, Zcash tokenomics Bitcoin benzer şudur: Bir kıt işletilebilir 21 milyon sikke olmak üzere toplam arz limitli simge.

Yeni ZEC'ler "blok sübvansiyonları" şeklinde yaratılır: Ne zaman yeni bir blok çıkarılıp blok zincirinin sonuna eklendiğinde, belirli bir miktar madeni para basılarak "madenci sübvansiyonu" ve "kurucuların ödülü" olarak bölünür. oran sırasıyla yüzde 80 ila 20'dir. Blok sübvansiyonu, ZEC'in toplam arzı 21 milyonluk sınırına yaklaştıkça ihraç oranını yavaşlatmak için düzenli aralıklarla yarıya indirildi.

Madenci sübvansiyonu, en son bloğu çıkaran madenciye gider ve kurucuların ödülü, Electronic Coin Company (ECC) kurucuları, Zcash Foundation ve ECC'nin kendisi ve çalışanları arasında dağıtılır. Ekim 2020 itibariyle, blok sübvansiyonu 6,25 ZEC'ye eşittir.

Zcash Ağı Nasıl Güvende Tutulur?

Zcash ağı, Bitcoin ile aynı olan SHA-2 algoritmalar kümesine ait olan iş kanıtı SHA-256 hash işlevi ile güvence altına alınmıştır .

Zcash'i (ZEC) Nereden Satın Alabilirsiniz?

Zcash, bazı büyük borsalarda bulunan yüksek rütbeli bir kripto para birimidir ve bunlardan bazıları:

Binance

HitBTC

Huobi Global

BKEX

OKEx