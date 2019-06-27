Zara'da futbol turnuvası

Zara ilçesinde kurumlar arası futbol turnuvası düzenlendi.

Zara Kaymakamlığı tarafından, "Spor Sivas Projesi" kapsamında Korgeneral Ahmet Başyurt Stadyumunda kurumlar arası futbol turnuvası düzenlendi.

10 takımın katıldığı ve iki hafta süren turnuvanın final müsabakasında Kardeş Payı Spor'u 1-0 yenen Esnaf Odası takımı şampiyon oldu.

Final müsabakası sonrası düzenlenen kupa töreninde konuşan Kaymakam Mehmet Sayın, "16 günlük bir turnuva süreci dostluk, kardeşlik içerisinde tamamlandı. Takımlarımız yeşil sahada kıyasıya mücadele verdi ve güzel bir futbol şöleni yaşandı. Turnuvaya ilgi gösteren ve katılım sağlayan tüm kurumlarımızı, takımlarımızı, sporseverlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından ilçe protokolü tarafından ilk üçe giren takımların kupaları ve madalyaları verildi.

Kupa törenine, Belediye Başkanı Fatih Çelik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt, Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Okur ile sporseverler katıldı.

Kaynak: AA