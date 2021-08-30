Zafer Kupası'nda tenis sporuna katkı verenler anıldı
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Zafer Kupası'nda tenis sporuna katkı verenler anıldı

Zafer Kupası'nda tenis sporuna katkı verenler anıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İstanbul DHATenis sporuna büyük katkılar sunan; Mahmut Öziş, Yılmaz Candan, Tamer Uluç, Can Üner, Eda Aksak, Şenol Günaydın ve Kadir Ertürk "Zafer Kupası" turnuvası ile anıldılar.

İstanbul DHA

Tenis sporuna büyük katkılar sunan; Mahmut Öziş, Yılmaz Candan, Tamer Uluç, Can Üner, Eda Aksak, Şenol Günaydın ve Kadir Ertürk "Zafer Kupası" turnuvası ile anıldılar.

30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle, Bakırköy Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Bakırköy Tenis Kulübü ve Türkiye Tenis Federasyonu işbirliğiyle 26-29 Ağustos tarihleri arasında yapılan "Zafer Kupası" sona erdi. Turnuvaya yaklaşık 200 sporcu katıldığı ve 15 kategoride şampiyonların belirlendiği turnuvanın kupa töreninde duygulu anlar yaşandı. Geçmişte tenis sporuna katkıda bulunan ve hayatını yitiren tenisçilerin aileleri Türkiye'nin dört bir tarafından davet edilerek onurlandırıldı. Can Üner, Mahmut Öziş, Yılmaz Candan, Tamer Uluç, Eda Aksak, Şenol Günaydın ve Kadir Ertürk'ün ailelerine onur plaketi verildi. Dereceye giren sporcuların kupa töreninden sonra Hakan Ceyhan ve ekibinin dans gösterisi ve Kemal Tufan'ın müzik dinletisi ile tören sona erdi.

100 TEKERLEKLİ SANDALYE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILMIŞTI Bakırköy Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü ve Bakırköy Tenis Kulübü geçen yıl da zafer kupası düzenleyip bir ilke imza atmıştı. Turnuvanın geliri ile 100 tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştı. ONUR ATEŞ: ULUSLARARASI BAŞARILAR ELDE ETMEYİ PLANLIYORUZ

Bakırköy Tenis Kulübü Başkanı Onur Ateş, 30 Ağustos Zafer Kupası kapsamında yapmış oldukları turnuvalar ile sosyal sorumluluk üstlendiklerini belirterek; "Geçen seneki turnuvanın en büyük özelliği 100 tekerlekli sandalyeyi engelli vatandaşlara hediye etmek olmuştu. Bu sene ise tenis sporuna katkı verenler anıldı. Bu organizasyonu yapmaktan gurur duyduk. Değerli katılımcılarımıza ve sponsorlarımıza yürekten teşekkürlerimi iletiyorum. Bakırköy Tenis Kulübü olarak yapmayı istediğimiz çok daha büyük projeler, turnuvalar söz konusu. Aynı zamanda performans sporcularını da geliştirip çeşitli turnuvalara katılıp ulusal ve uluslararası başarılar elde etmeyi planlıyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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