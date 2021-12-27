Zabıtadan 10 işletmeye reyon-kasa fiyat uyuşmazlığı cezası

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Belediyesi zabıta ekipleri son kullanma tarihleri, gramaj uygunluğu ve reyon etiket fiyatı ile kasa fiyatı uyumu konusunda denetim yaptı.

Zonguldak Belediyesi Zabıta Ekipleri denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Ekipler kent merkezinde 20 markette sabah saatlerinde denetim yaptı. Denetimlerde 10 işletmeye, reyon etiketi ile kasa fiyatı uyuşmazlığı nedeniyle 1 işletme hakkında ise Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği'nin ilgili maddelerince idari para cezası uygulandı. Ekipler denetlenen işletmelere özellikle ürünlerin son kullanma tarihleri, gramaj uygunluğu ve reyon etiket fiyatı ile kasa fiyatı uyumu konusunda hassasiyet göstermeleri ve Covid-19 tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgelerde belirtilen kurallara riayet etmeleri hususunda gerekli uyarılarda bulundu. - ZONGULDAK