Yüzücü Emre Seven, Çınarcık'a varmak üzere Kartal'dan denize girdi
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Yüzücü Emre Seven, Çınarcık'a varmak üzere Kartal'dan denize girdi

Yüzücü Emre Seven, Çınarcık'a varmak üzere Kartal'dan denize girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Cebel-i Tarık Boğazını yüzerek geçen Emre Seven, Eylül ayında gerçekleştirmeyi düşündüğü Mersin-Kıbrıs Solo yüzme geçişi hazırlığı kapsamında, Kartal'dan Çınarcık'a yüzerek geçmek üzere denize daldı.

Cebel-i Tarık Boğazını yüzerek geçen Emre Seven, Eylül ayında gerçekleştirmeyi düşündüğü Mersin-Kıbrıs Solo yüzme geçişi hazırlığı kapsamında, Kartal'dan Çınarcık'a yüzerek geçmek üzere denize daldı.

Cebel-i Tarık Boğazını yüzerek geçen yüzücü Emre Seven, Eylül ayında gerçekleştirmeyi düşündüğü Mersin - Kıbrıs Solo yüzme geçişi hazırlığı için, bugün sabah saatlerinde Kartal'dan Çınarcık 'a yüzerek geçmek üzere denize daldı.

Türkiye - Kıbrıs geçişi hazırlıklarına devam eden Emre Seven, 28 km'lik bu yüzüşü ile Türk kara sularında yüzülmüş en uzun mesafe rekorunu kıracak. Emekli SAT komandosu rekortmen Namık Ekin gözetiminde sabah 06.00'da Kartal Dragos Marina'dan başlayan etkinliğin, akşam 16.00 - 17.00 sularında Çınarcık sahilinde tamamlanması bekleniyor. - İSTANBUL

Yüzücü Emre Seven, Çınarcık'a varmak üzere Kartal'dan denize girdi
Yüzücü Emre Seven, Çınarcık'a varmak üzere Kartal'dan denize girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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