Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! İşte yeni asgari ücretle ilgili tüm merak edilenler - Haberler Ekonomi
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Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! İşte yeni asgari ücretle ilgili tüm merak edilenler

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

2022 yılı asgari ücreti net 4.253 lira olarak belirlendi. Asgari ücrette işçiyi memnun eden bir zam yapılırken işveren de unutulmadı. Gelir ve damga vergisi kaldırılarak patronlar 450 TL'lik bir yükten kurtulmuş oldu. Asgari ücretten vergi kaldırıldığı için AGİ de kaldırıldı. Ancak diğer çalışanlar için AGİ devam edecek. Asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı tavanı ve engelli aylığı da zamlandı. İşte yeni asgari ücrete dair merak edilen her şey.

Tüm Türkiye'nin heyecanla takip ettiği asgari ücret görüşmeleri tamamlandı. 1 Aralık'ta başlayan pazarlık dün itibarıyla sona erdi. Komisyonun nihai kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Erdoğan, 2022 yılında asgari ücretin 4.253 lira olarak uygulanacağını duyurdu. Böylece asgari ücrete yapılan zam yüzde 50 oranında oldu.

Asgari ücrete işçi tarafını memnun eden bir zam yapılırken, işveren tarafı da unutulmadı. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırılarak, patronlar 450 TL'lik bir yükten kurtarıldı. Ancak gelir ve damga vergisi kaldırıldığı için asgari ücretten Agi'de kalkmış oldu.

Asgari ücret zammıyla birlikte birçok kalemde artış oldu. Asgari ücret zammıyla birlikte; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı tavanı ve engelli aylığına da zam geldi. Buna göre, 2022 yılında en düşük işsizlik maaş 2 bin 130 lira, en yüksek işsizlik maaşı 4 bin 260 lira olacak.

Kıdem tazminatı tavanı ise 8 bin 651 liradan 12 bin 976 liraya yükselecek. 864 lirada olan 65 yaş üstü aylığı ise 2022 yılında bin 296 liraya çıkacak. Engelli aylığı ise bin 552 lira olacak.

Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti 5 bin 879 TL olacak. Bu tutarın 775,6 TL'sini SGK primindeki işveren payı, 100 TL'sini işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor. 2021 yılı asgari ücretin işverene toplam maliyeti 4 bin 203 lira düzeyindeydi. Yeni asgari ücretin işverene maliyeti yüzde 39,9 arttı.

Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! İşte yeni asgari ücretle ilgili tüm merak edilenler

Asgari ücretten AGİ kalktı ancak diğer çalışanlar için AGİ devam edecek. 2022 yılında bekar bir işçiye ödenen en düşük AGİ ödemesi 268 liradan 402 liraya çıktı. Evli, eşi çalışmayan, çocuksuz çalışanın AGİ'si 321 liradan, 481,5 liraya çıktı.

İşte 2022 yılında asgari ücretliler dışındakilere uygulanacak AGİ miktarı:

Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! İşte yeni asgari ücretle ilgili tüm merak edilenler

Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! İşte yeni asgari ücretle ilgili tüm merak edilenler

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (3)
naffer yalçın:Oy vereceğin partinin ekonomiye dair çözüm planı hakkında bilgin var mı? diye sormuşsun da . Başında duran partinin sorunları daha ne kadar kaldırabilceğimiz hakkında bilgin varmı diye sorarlar adama ? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Eğrioturdoğrukonuş:Oy vereceğin partinin ekonomiye dair çözüm planı hakkında bilgin var mı? 12 13 Yayından Kaldır
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