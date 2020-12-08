Yüzde 50 hibe destekli 27 bin fidan çiftçilere dağıtıldı
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Yüzde 50 hibe destekli 27 bin fidan çiftçilere dağıtıldı

08.12.2020 14:34 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:37
Yüzde 50 hibe destekli 27 bin fidan çiftçilere dağıtıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde yüzde 50 hibe destekli 27 bin adet fidan çiftçilere dağıtıldı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde yüzde 50 hibe destekli 27 bin adet fidan çiftçilere dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle 27 bin adet badem fidanı Keban'da çiftçilere ulaştırıldı. Yüzde 50 hibe destekli fidanların dağıtımına İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, ilgili müdür ve şube müdürleri ile çiftçiler katıldı.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren İl Müdürü Turan Karahan, "Keban ilçesi başta olmak üzere son yıllarda merkez ve ilçelerde Bakanlığımızın desteği ile badem ve cevizde kapama meyve bahçelerinin oluşturulmasında ciddi bir ilerleme kaydedildi. Elazığ özellikle badem yetiştiriciliğinde söz sahibi olmaya başladı. Bugün de çiftçilerimize bakanlığımızın verdiği yüzde 50 hibe desteği ile 27 bin adet badem fidanı dağıtımını gerçekleştirdik. İlimizde yetiştirilmesi uygun olan her yerde badem ve ceviz fidanı dağıtımına devam edeceğiz. Dağıtılan fidanların dikimi gerçekleştiğinde ilçeye 675 dekarlık badem bahçesi kazandırılmış olacaktır" dedi. - ELAZIĞ

Yüzde 50 hibe destekli 27 bin fidan çiftçilere dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 14:38:33. #1.15#
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