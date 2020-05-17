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Yüzde 15 artan asgari ücretin alım gücü yılın yarısı gelmeden düştü

Yıl başında %15 artarak net 2 bin 324 TL olarak belirlenen asgari ücretin alım gücü, yılın yarısına gelmeden düştü. Bir asgari ücretli 5 ay öncekine kıyasla; 503 kilo daha az patates, 311 kilo daha az soğan, 7 kilo daha az et alabiliyor.

Yüzde 15 artan asgari ücretin alım gücü yılın yarısı gelmeden düştü
17.05.2020 09:13 | Son Güncelleme: 17.05.2020 09:22

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, temel gıda ürünlerini ocak ve mayıs ayı ortalama fiyatlarıyla karşılaştırarak, bir aylık asgari ücretin değer kaybına ilişkin bir çalışma gerçekleştirdi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; bir aylık asgari ücretle 5 ay sonra ortalama 311 kilogram daha az soğan, 503 kilogram patates, 7 kilogram daha az dana eti alınabiliyor. Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) madde sepetinde yer alan temel gıda ürünlerinin ortalama fiyatlarını, güncel market fiyatlarıyla karşılaştırdı.

503 KİLO DAHA AZ PATATES

Ocak ayındaki ortalama fiyatlarla mayıs ayındaki ortalama fiyatların karşılaştırılmasıyla şu sonuçlar ortaya çıktı:

Soğan 2.52 TL'den 3.8 TL'ye çıktı. Bir aylık asgari ücretle 5 ayda 311 kilogram daha az soğan alınabiliyor.

Patates 2.2 TL'den 4.2'TL'ye yükseldi. Bir aylık asgari ücretle yıl başına göre 503 kilogram daha az patates alınabiliyor.

Sarmısak 37 TL'den 70 TL'ye yükseldi. Yıl başından bu yana 29 kilogram daha az sarmısak alınabiliyor.

Domates 6.2 TL'den 8.5 TL'ye çıkarken, bir aylık asgari ücret ile artık 101 kilogram daha az alınmaya başlandı.

5 AYDA 7 KİLO DAHA AZ ET

Ağbaba'nın araştırmasında diğer bazı ürünler de şöyle sıralandı: "Biber yıl başında ortalama 6 TL iken 5 ay sonra 8.6 TL'ye çıktı. Böylece bir asgari ücretli artık 117 kilogram daha az biber alabiliyor.

Limonun fiyatı da ortalama 5.5 TL'den 9.43 TL'ye yükselmesiyle bir aylık asgari ücretle artık 176 kilogram daha az alınmaya başlandı. Dana eti yıl başında 46 TL ortalama fiyata satılırken, mayıs ayında ortalama 53 TL'ye yükseldi. Bir aylık asgari ücretle 5 ayda 7 kilogram daha az alınmaya başlandı."

Yüzde 15 artan asgari ücretin alım gücü yılın yarısı gelmeden düştü

Ekonomi Manşet

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