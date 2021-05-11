Yusuf Yazıcı'nın Filistinlilere destek paylaşımı büyük beğeni topladı

Lille'de forma giyen ve gösterdiği performansla bu sezon tüm Avrupa'nın dikkatini üzerine çeken Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından Filistinlilere destek verdi. Milli futbolcu, İsrail polisinin saldırılarına maruz kalan Filistin halkı için yaptığı paylaşımda, "Acımasız saldırıları durdurun. Filistin'in yanında yer almak insanlığın yanında yer almaktır" ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı.