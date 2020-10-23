Yusuf Yazıcı'nın Avrupa Ligi'ndeki hat-trick'i, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Sparta Prag'a konuk olan Lille, Yusuf Yazıcı'nın hat-trick yaptığı maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Harika oyununu 3 golle süsleyen ve Arda Turan'dan sonra bir ilki başaran Yusuf'un bu performansı hem Avrupa basınında hem de sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.