Yusuf Yazıcı'nın Avrupa Ligi'ndeki hat-trick'i, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu
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Yusuf Yazıcı'nın Avrupa Ligi'ndeki hat-trick'i, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu

23.10.2020 08:57 | Son Güncelleme: 23.10.2020 09:46

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Sparta Prag'a konuk olan Lille, Yusuf Yazıcı'nın hat-trick yaptığı maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Harika oyununu 3 golle süsleyen ve Arda Turan'dan sonra bir ilki başaran Yusuf'un bu performansı hem Avrupa basınında hem de sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Lille deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, attığı 3 golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Yusuf Yazıcı, Lille'in geride bıraktığımız hafta sonu Ligue 1'de Lens'ı 4-0 mağlup ettiği maçta da gol atma başarısı göstermişti. Maça yedek başlayan Yusuf, oyuna girdikten yalnızca 163 saniye sonra ağları sarsmıştı. Derbiye damga vuran isim ise gol perdesini açan Burak Yılmaz olmuştu.

Yusuf Yazıcı'nın Avrupa Ligi'ndeki hat-trick'i, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu

BURAK VE ZEKİ SÜRE ALAMADI

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Burak Yılmaz 63'üncü dakikada David'in yerine oyuna dahil olurken, diğer milli futbolcu Zeki Çelik ise mücadelede süre almadı.

ARDA TURAN'DAN SONRA BİR İLK

Yusuf Yazıcı, Çek temsilcisi karşısında Avrupa kupaları kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Yusuf Yazıcı, 2016'da Arda Turan'ın Barcelona'da Mönchenladbach'a yaptığının ardından yabancı takım formasıyla Avrupa kupalarında hat-trick yapan ilk Türk oldu.

AVRUPA ONU KONUŞUYOR

Başta Fransız basını olmak üzere Avrupa'nın birçok önemli ülkesinde milli futbolcunun müthiş performansına övgüler yağdırdı.

Attığı goller ve sergilediği performansla Twitter'da gündem olan Yusuf Yazıcı için on binlerce tweet atıldı.

İşte atılan tweetlerden bazıları;

Yusuf Yazıcı'nın Avrupa Ligi'ndeki hat-trick'i, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu
Yusuf Yazıcı'nın Avrupa Ligi'ndeki hat-trick'i, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu
Yusuf Yazıcı'nın Avrupa Ligi'ndeki hat-trick'i, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu
Yusuf Yazıcı'nın Avrupa Ligi'ndeki hat-trick'i, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu
Yusuf Yazıcı'nın Avrupa Ligi'ndeki hat-trick'i, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu
Yusuf Yazıcı'nın Avrupa Ligi'ndeki hat-trick'i, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu
Yusuf Yazıcı'nın Avrupa Ligi'ndeki hat-trick'i, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu
Yusuf Yazıcı'nın Avrupa Ligi'ndeki hat-trick'i, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu

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