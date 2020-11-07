Yusuf Yazıcı'dan hocası Galtier'e: Hat-trick yapmama rağmen Brest maçında yedek olacağımı biliyorum
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Yusuf Yazıcı'dan hocası Galtier'e: Hat-trick yapmama rağmen Brest maçında yedek olacağımı biliyorum

07.11.2020 17:24 | Son Güncelleme: 07.11.2020 17:32

Lille'in teknik direktörü Christophe Galtier, attığı gollerle son zamanda adından sçz ettiren milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yla aralarında geçen sohbetten bahsetti. Galtier, Yusuf'un "Hocam hat-trick yapmama rağmen Brest maçında yedek olacağımı biliyorum" sözüyle kendisini güldürdüğünü söyledi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinde Lille'in teknik direktörü Christophe Galtier, Yusuf Yazıcı ile arasında geçen bir diyaloğu paylaştı.

AC Milan karşında hattrick yapan Yusuf, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 gole ulaşırken henüz bir lig maçına ise ilk 11'de başlamamıştı. Pazar günü oynanacak Brest maçında Yusuf'un durumu sorulurken Galtier şu ifadeleri kullandı;

"YUSUF YAZICI BENİ GÜLDÜRDÜ"

"Sabah Yusuf ile maç hakkında bir görüşme yaptık. Kendisini ifade eden oyuncuları seviyorum. Bana, "Hocam hat-trick yapmama rağmen Brest maçında yedek olacağımı biliyorum" dedi. Şaka şeklinde söyledi. Beni gülümsetti. Ben de ona gülerek cevap verdim. Performansından da çok memnun olduğunu söyledim" ifadelerini kullandı

Yusuf Yazıcı bu sezon ligde 8 maçta toplam 104 dakika süre aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta 242 dakika sahada kaldı ve 6 gol kaydetti.

Yusuf Yazıcı'dan hocası Galtier'e: Hat-trick yapmama rağmen Brest maçında yedek olacağımı biliyorum
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