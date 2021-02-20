Yusuf Sarı kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor, boyu ve kilosu kaç, mevkisi ne? Yusuf Sarı hayatı ve biyografisi!
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Yusuf Sarı kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor, boyu ve kilosu kaç, mevkisi ne? Yusuf Sarı hayatı ve biyografisi!

20.02.2021 01:21 | Son Güncelleme: 20.02.2021 01:25
Yusuf Sarı kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor, boyu ve kilosu kaç, mevkisi ne? Yusuf Sarı hayatı ve biyografisi!

Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Sarı'nın hayatı, biyografisi ve futbol kariyeri merak edildi. Peki Yusuf Sarı kimdir, nereli, kaç yaşında? Yusuf Sarı forma numarası kaç, burcu ne, boyu ve kilosu kaç?

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında genç futbolcu Yusuf Sarı geliyor. Peki, Yusuf Sarı kimdir, nereli, forma numarası kaç, boyu ve kilosu kaç?

YUSUF SARI KİMDİR?

Yusuf Sarı (d. 20 Kasım 1998), orta saha mevkisinde oynayan Fransa doğumlu Türk futbolcu. Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giymektedir.

Yusuf Sarı doğum tarihi : 20 Kasım 1998

Yusuf Sarı kaç yaşında : 22 yaşında

Yusuf Sarı hangi takımda oynuyor : Trabzonspor

Yusuf Sarı forma numarası kaç : 20

Yusuf Sarı nereli : Fransa doğumlu Türk futbolcu

Yusuf Sarı boyu kaç : 1.68 cm

Yusuf Sarı kilosu : 55 kg

Yusuf Sarı burcu ne : Akrep

Yusuf Sarı mevkisi ne : Orta saha

Profesyonel kariyerine 2017 yılında Marseille B kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Marseille, Clermont ve Trabzonspor kulüplerinde oynadı.

YUSUF SARI PROFESYONEL KARİYERİ

2017-2019 : Marseille B : 31 maçta 5 gol

2017-2019 : Marseille : 1 maç

2018 :Clermont (kiralık) : 9 maç

2019-2021 : Trabzonspor : 22 maçta 4 gol

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