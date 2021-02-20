Yusuf Sarı kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor, boyu ve kilosu kaç, mevkisi ne? Yusuf Sarı hayatı ve biyografisi!

Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Sarı'nın hayatı, biyografisi ve futbol kariyeri merak edildi. Peki Yusuf Sarı kimdir, nereli, kaç yaşında? Yusuf Sarı forma numarası kaç, burcu ne, boyu ve kilosu kaç?