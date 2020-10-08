Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak toplantıda tartıştı: Beni zor durumda bırakıyorsun
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak toplantıda tartıştı: Beni zor durumda bırakıyorsun

08.10.2020 10:15 | Son Güncelleme: 08.10.2020 10:31

Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, "Birçok oyuncumuza teklif geliyor" açıklamasının başkan yardımcısı Yusuf Günay tarafından yalanlanmasına sinirlendi ve sert sözler sarf etti. Albayrak'ın "Beni zor durumda bırakıyorsun" sözlerine karşılık Yusuf Günay, "Yalan mı söyledim? Satamadık işte" diyerek tepki gösterdi.

Transfer döneminin bitmesi, Galatasaray'ın son süreçte sessiz kalması, sarı-kırmızılı yönetim ile Teknik Direktör Fatih Terim arasında fikir ayrılığına yol açtı. Ancak esas tartışma, yönetim arasında yaşandı.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Sarı-kırmızılıların önceki gün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği toplantıda, Başkan Mustafa Cengiz'in sağ ve sol kolu 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay arasındaki diyalog gündeme damgasını vurdu.

ALBAYRAK'I YALANLAR NİTELİKTE SÖZLER

O gün voleybol takımlarının isim sponsorluğunun imza töreni vardı ve burada Günay, futbol takımıyla ilgili soruları da yanıtlamıştı. İşte orada kullandığı bir cümle çok kritikti: "Satamadık çünkü talep yok. Dünyanın hiçbir yerinden talep gelmedi." Bu aynı zamanda Albayrak'ı adeta yalanlar nitelikteydi. Çünkü 2. Başkan, dünyanın birçok yerinden oyunculara teklif geldiğini söylemişti.

"BENİ ZOR DURUMDA BIRAKIYORSUN"

Günay'ın açıklamalarından rahatsız olan Albayrak'ın toplantı sırasında tepkisini sinirli şekilde ortaya koyduğu belirtildi. Albayrak'ın, "Beni niye zor durumda bırakıyorsun? Bu açıklaman futbolcularımızı da değersizleştiriyor" dediği öğrenildi.

"YALAN MI SÖYLEDİM?"

Buna karşılık Yusuf Günay'ın da, "Yalan mı söyledim? Talep olmadığı için kimseyi satamadık" yanıtını verdiği belirtildi.

ODADA BUZ GİBİ HAVA ESTİ

İkili arasındaki bu tartışma sonrası odada buz gibi bir hava estiği bildirildi. Bu gerginlik sonrası kameraların karşısına çıkan Başkan Mustafa Cengiz ise açıklamalarıyla ortayı bulmaya çalıştı.

Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak toplantıda tartıştı: Beni zor durumda bırakıyorsun
Haber Yorumları (2)
BE: nereye teklif gelmedi beeeee milyonlarca teklif geldi her gün tv, basın medya gazetelerde vb. haberler vardı hepsimi yalandı beeeee
Cevap Yaz Yayından Kaldır
JOKER: abdurahim albayrak teklif diye sosyal medyadan gelen arkadaşlık tekliflerini söylüyordur herhalde
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Berat Albayrak Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Hazal Kaya Ajda Pekkan
Spor Ozan Tufan Mbaye Diagne Roland Garros Josef De Souza Manuel Fernandes
Daha Fazla Türk Ekim Milli Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak toplantıda tartıştı: Beni zor durumda bırakıyorsun - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 11:12:47. #1.14#
title