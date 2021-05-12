Yusuf Günay: "Mayısların bizim olduğunu bir kez daha gördük"
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Yusuf Günay: "Mayısların bizim olduğunu bir kez daha gördük"

Yusuf Günay: 'Mayısların bizim olduğunu bir kez daha gördük'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Denizlispor galibiyeti sonrası, "Mayısların bizim olduğunu bir kez daha gördük. Bugün buraya gerçekten büyük inançla geldik, akşama kadar içimizde bir heyecan vardı" dedi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Denizlispor galibiyeti sonrası, "Mayısların bizim olduğunu bir kez daha gördük. Bugün buraya gerçekten büyük inançla geldik, akşama kadar içimizde bir heyecan vardı" dedi.

Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Denizlispor'u 4-1 mağlup ettiği maçın ardından Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Yönetim Kurulu Üyesi Maruf Güneş önemli açıklamalarda bulundu. Günay, maç öncesi içlerinde bir heyecan olduğunu vurgularken, Teknik Direktör Fatih Terim'i kutlayarak, "Aslında 3.5 yılda biz yönetim olarak başta başkanımız, ikinci başkanımız ve bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarımız gerçekten çok özverili çalıştık ve hiçbir sorumluluktan kaçmadık. Galatasaray için her türlü yapılması gereken fedakarlıkları yaptık. Fakat son dönem çok üzüldük ve haksız yere eleştirildik ama hiçbir zaman ümidimizi yitirmedik. Bugün buraya gerçekten büyük inançla geldik. Akşama kadar içimizde bir heyecan vardı. Böyle bir sonucu hissederek burada bulunduk. Galatasaray Türkiye'nin en büyük camiası ve Türkiye'nin en büyük futbol takımı. Tabi ki bir son maç var. Bu şekilde bir final Galatasaray'a yakışırdı. Taraftarımızın ve camiamızın dediği gibi mayısların bizim olduğunu bir kez daha gördük. Bu akşamki başarıyı, gerçekten hocamızı kutluyorum. O da gerçekten baskı ve eleştiriler ile çalışmalarını geçekleştirdi. Başkanımızın rahatsızlığı ve rahatsızlığına karşı özverili çalışmasını ve yine de ikinci başkanımızın geceli gündüzlü emek vermesi. Maruf her maç bizimle birlikte ve gerçekten ben her zaman şunu özlüyor ve hayal ediyordum; buradaki görevimiz Galatasaray'ın başarısıyla sona ersin ve böyle bir mutlulukla sona ersin. İnşallah bu mutluluk bize nasip olacak. Camiamıza bu akşam mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

Güneş: "Galatasaray her şeyin en güzeline layık"

Futbolcuları ve oyuncuları tebrik eden Maruf Güneş ise, "İlk hafta Gaziantep ile başladı. İnşallah 42. haftada Yeni Malatyaspor maçıyla mutlu sona ulaşacağız. Tüm futbolcu kardeşlerimizin, hocamın alınlarından öpüyorum. Şükürler olsun, böyle bir yönetimin parçası olmaktan gurur duyuyorum. Galatasaray her şeyin en güzeline layık. İnşallah 23. şampiyonluğumuzu alıp, 5. yıldızımıza 2 şampiyonluk kalacak. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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