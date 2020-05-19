Yurtta odaların ışıkları yakılarak '1919' yazıldı KAYSERİ'de, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda odaların ışıkları yakılarak '1919' yazıldı.

KAYSERİ'de, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda odaların ışıkları yakılarak '1919' yazıldı.

KYK'ya ait Hunat Hatun Yurdu'nda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle dün akşam ışıklı etkinlik düzenlendi. Yurttaki odaların ışıkları görevliler tarafından yakılarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkış yılı olan '1919' yazıldı.

Kaynak: DHA