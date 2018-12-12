Yurtta Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ordu ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da (Elazığ ve Malatya hariç) yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (2 ila 8 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara ile Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve kar yağışlı 3

İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 8

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 10

Bursa: Çok bulutlu, karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 5

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yer yer yağmur ve sağanak yağışlı 16

Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 10

Trabzon: Çok bulutlu ve kuvvetli yağmurlu 12

Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı (Yağışların; öğleden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 4

Diyarbakır: Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı 11 - İSTANBUL