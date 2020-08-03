Yurt içi kurban bağışlarında büyük artış yaşandı Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, "2020 yılında yurt içi ve yurt dışında toplam 557 bin 311 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtmış bulunuyoruz" dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, "2020 yılında yurt içi ve yurt dışında toplam 557 bin 311 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtmış bulunuyoruz" dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, Diyanet İşleri Başkanlığı ile "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla ortak olarak yürüttükleri 2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim programı hakkında bilgiler paylaştı. Programda bu yıl özellikle yurt içinde ciddi bir artış olduğunu aktaran Açık, "Pandemi sonrası ülke genelinde başlayan birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu vefa sosyal destek gruplarının çalışmalarıyla güç kazanmış, bugün vakfımıza emanet edilen kurban vekaletleri ile ülkemizin dört bir yanını saran bir iyilik hareketine dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.

Türk milletinin tarih boyunca sürekli mazlumun yanında yer aldığını bildiren Açık, şunları aktardı:

"Bu yıl geçen seneye nazaran yüzde 69,5 artışla 74 bin 200 hisse kurban vekaletini yurt içinde 430 il ve ilçede ihtiyaç sahipleriyle birlikte salgın nedeniyle zor durumda kalan, işini kaybeden, kepenk kapatan ülkemiz insanlarına dağıtılması için vakfımıza emanet etmiştir. Necip milletimizin bizlere emanet ettiği 483 bin 111 hisse yurt dışı kurban vekaleti ile birlikte 2020 yılında yurt içi ve yurt dışında toplam 557 bin 311 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtmış bulunuyoruz. Tarih boyunca hep mazlumun yanında yer alan vefakar milletimiz, bugün de mazlumun, mağdurun, muhtacın yanında yer almaya devam ediyor. Kurulduğu günden beri milletimizin sarsılmaz güvenine mazhar olan Türkiye Diyanet Vakfı, bu yılda vatandaşlarımızın büyük teveccühüyle dünyanın dört bir yanına milletimizin iyilik elini götürdü."

Vakfa emanet edilen kurbanların Türkiye'de 430 il ve ilçede, yurt dışında 74 ülkenin 308 bölgesinde görevli ve gönüllüler nezaretinde, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunmak suretiyle hijyenik şartlarda kesildiğini belirten Açık, "Büyük bir titizlikle paketlenerek dağıtıma hazır hale getirilen kurban etlerini, dualarında Türkiye olan, yolumuzu umutla bekleyen mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın zorluklarına ve zulümlerine gözlerini kapatmadan her canlıya el uzatmanın gayreti içerisindeyiz. İnsanlığın şefkat ve merhamete her zamankinden daha fazla muhtaç olduğu bu dönemde Kurban Bayramı sevincini sadece ülkemizde değil, mazlum ve mağdur coğrafyalara da taşıdık. Yeryüzündeki bütün kardeşlerimizi birbirine yakınlaştıran Kurban ibadeti sayesinde Yemen'den Bangladeş'e, Moğolistan'dan Haiti'ye kadar ayrı coğrafyalarda ayrı dilleri konuşup ayrı hayatları yaşıyor olsak da hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize hayırsever halkımızın yardım elini uzattık" dedi.

Allah'ın yarattığı her bir canlının, O'nun emaneti olduğunu kaydeden Açık, Türk milletinin bağışlarıyla emanete sahip çıkıp dünyanın dört bir yanında kardeşlik köprüleri kurduğunun altını çizdi.

Vekalet alınmasından kesilip dağıtılmasına kadar kurbanların her aşamasına dikkat ettiklerini anlatan Açık, "Vekalet alınmasından kesilip dağıtılmasına kadar her aşamasını büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz kurbanları, ülkemizde ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, Kur'an kurslarına ve öğrenci yurtlarına, yurt dışında ise öncelikle açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu bölgelerdeki başta yetim, öksüz, dul, mazlum, mağdur ve muhtaç kardeşlerimiz olmak üzere 23 milyon 128 bin 405 kişiye ulaştırdık. Necip milletimizin bizlere emanet ettiği kurban vekaletleriyle Kurban Bayramı dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanlar için daha anlamlı bir hale gelmiş oluyor. Geçen sene 19 milyon Müslümanın sofrasına bu kurban etinden ulaştırmıştık bu sene 4 milyondan fazla daha kardeşimize hayırseverlerimizin kurban hisselerini ulaştırmayı Cenab-ı Hakk bizlere nasip eyledi" açıklamasında bulundu.

"Kurban vekalet sayılarında 2020 yılında 74 bin 200'ü yurt içinde 483 bin 111'i yurt dışında olmak üzere 557 bin 311 hisseye ulaşılarak yüzde 26,5'lik bir artış sağlandı"

28 yıldır devam eden kurban organizasyonunda her geçen yıl vatandaşların vakfa olan güveninin arttığına şahit olduklarının altını çizen Açık, şöyle konuştu:

"Kurban vekalet sayılarında 2015 ve 2016 yıllarında yüzde 33, 2017 yılında yüzde 7.6, 2018 yılında yüzde 67, 2019 yılında yüzde 5,5 artış sağlanmış 2020 yılında 74 bin 200'ü yurt içinde 483 bin 111'i yurt dışında olmak üzere 557 bin 311 hisseye ulaşılarak yüzde 26,5'lik bir artış sağlanmıştır. Bağış oranlarımızda içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin de etkisiyle özellikle yurt içi rakamlarımızda ciddi bir artış yaşanmıştır. Geçen yıl yurt içinde 43 bin 775 hisse kurban bağışı alırken bu yıl 74 bin 200 hisseye ulaşmıştır. Vakfımız, 1993 yılından bugüne kadar hayırseverlerimizin vekalet verdiği toplam 2 milyon 802 bin 37 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştır. Dilimiz, rengimiz, kültürümüz farklı olsa da samimiyetimiz ve milletimizin karşılık beklemeden gönülden paylaştığı emanetleriyle dünyaya yeniden güven aşılıyoruz. Ayrı coğrafyalarda, ayrı dilleri konuşup ayrı hayatlar yaşıyor olsak da bir gönül selamı yetiyor kalplerimizi buluşturmaya. Ayyıldızlı bayrağımızın gölgesinde, hilalin kuşattığı dünyayı iyilikle sarmak için mazlumların elinden tutmaya devam edeceğiz."

Açık, vekaletle kurban organizasyonuna kendi kurbanlarını da bağışlayan ve her türlü desteği veren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a, devlet büyüklerine, bakanlara, milletvekillerine, sanatçılara, sporculara, Diyanet teşkilatının fedakar mensuplarına, yurt içi ve yurt dışında Türkiye'yi en güzel şekilde temsil eden görevli ve gönüllülere, hayırsever Türk milletinin her ferdine teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA