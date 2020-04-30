Yurt dışından getirilen Türk vatandaşları hizmetten memnun ve mutlu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yurt dışından getirilen Türk vatandaşları hizmetten memnun ve mutlu

Yurt dışından Kars'a getirilen Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutuldukları yurtlarda sunulan hizmetlerden memnun kaldı.

Yurt dışından getirilen Türk vatandaşları hizmetten memnun ve mutlu
30.04.2020 12:34 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:34

Yurt dışından Kars'a getirilen Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutuldukları yurtlarda sunulan hizmetlerden memnun kaldı.

İrlanda ve Malta'dan getirilen 219 Türk vatandaşının, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İpek Yolu Öğrenci Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.

Kars Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ihtiyaçları karşılanan Türk vatandaşları, tek kişilik odalarda kalıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de günde 2 defa vatandaşların ateşlerini ölçüp sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürvekili Ayhan Yüreğir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yurtta 219 kişiyi misafir ettiklerini söyledi.

Misafirleri bir odada her türlü imkanlarını karşılayacak şekilde ağırladıklarını ifade eden Yüreğir, şöyle konuştu:

"Buradaki ekiplerimiz günde 2 defa odaları gezerek misafirlerinin ihtiyaçlarını alıyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de günde iki defa misafirlerimizin ateşlerini ölçüyor, psikolojik desteğe ihtiyaç duyan varsa oluşturduğumuz komisyon üzerinden iletişime geçiliyor. Fiziki sosyal manevi anlamda her türlü taleplerini karşılamaya çalışıyoruz."

Misafirlere hijyen seti, kişisel bakım ve temizlik malzemesi desteğinde bulunduklarını da anlatan Yüreğir, "Şu ana kadar misafirlerimizden bir şikayet almadık, ufak tefek eksiklik oluyorsa da anında müdahale ediyoruz. Aynı zamanda arkadaşlarımızın doğum günlerini kutluyoruz. Burada yalnız olmadıklarını her zaman yanlarında olduğumuz konusunda yardımcı oluyoruz." ifadesini kullandı.

Malta'dan gelen vatandaşlardan Mehmet Erdemir ise tüm hizmet ve karşılamadan dolayı çok memnun olduklarını dile getirerek, "Mutluyuz, devletimiz bize çok iyi bakıyor. Hiçbir sorunumuz yok, tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor, her şey fazlasıyla var zaten. İlk geldiğimizde dışarısı düğün yeri gibiydi Türk bayrakları dalgalanıyordu. Buradaki yetkililer kendi evlatları gibi karşıladılar, bağırlarına bastırlar." diye konuştu.

Malta'dan gelen Eda Yenen de Türk bayraklarını görünce duygulandığını ifade ederek, eksiksiz tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ve çok mutlu kaldıklarını anlattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı Haberler
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok Haberler
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu Haberler
Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak Haberler
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti Haberler
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan'da 15 kişi hastaneye kaldırıldı Haberler
İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan'da 15 kişi hastaneye kaldırıldı
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı...
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin
Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
İsveç'teki hastane, 'Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler' sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok
İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını...
NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere lise öğrencisi isim verdi
NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere lise öğrencisi isim verdi
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Koronavirüs sürecinde normalleşme takviminde neler yer alıyor? İşte tüm aşamalar
Koronavirüs sürecinde normalleşme takviminde neler yer alıyor? İşte tüm aşamalar
Ağabeyinin, annesi ve kendisini darbettiği genç kız: Bizi öldürecek
Ağabeyinin, annesi ve kendisini darbettiği genç kız: Bizi öldürecek
Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs, 73 yıllık evli çifti 6 saat arayla birbirinden ayırdı
ABD'de koronavirüs, 73 yıllık evli çifti 6 saat arayla birbirinden ayırdı
İsveçli aktivist Greta, korona mücadelesi için UNICEF'e 100 bin dolar bağışladı
İsveçli aktivist Greta, korona mücadelesi için UNICEF'e 100 bin dolar bağışladı
Elon Musk, ABD'deki korona önlemlerini 'faşistlik' olarak değerlendirdi
Elon Musk, ABD'deki korona önlemlerini 'faşistlik' olarak değerlendirdi
Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor
Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor
Dağdan düşen kaya parçası 4 köye giden yolu kapattı
Dağdan düşen kaya parçası 4 köye giden yolu kapattı
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı
Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan'ın masasında
Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan'ın masasında
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
NATO helikopteri İyon Denizi'nde düştü! Türk fırkateyni arama kurtarma çalışması başlattı
NATO helikopteri İyon Denizi'nde düştü! Türk fırkateyni arama kurtarma çalışması başlattı
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdulhamit Gül Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Cem Yılmaz Ebru Gündeş Murat Dalkılıç
Spor Selçuk İnan Mauricio Isla Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kız Türk Kadın Avrupa
Şu an buradasınız: Yurt dışından getirilen Türk vatandaşları hizmetten memnun ve mutlu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 14:21:01. #1.14#
title