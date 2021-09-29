Yurt dışından 1500 avroya alınan yarış kızakları Tokat'ta 1500 liraya üretildi

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaklaşık 1500 liraya üretilen yarış kızakları, Türkiye Kızak Federasyonuna teslim edildi.

Erbaa Küçük Sanayi Sitesinde 3 ay önce yapımına başlanan ve tanesi yaklaşık 1500 liraya mal edilen 45 kızağın tamamlanarak Türkiye Kızak Federasyonuna teslim edilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye Kızak Federasyonu Başkanı Ahmet Recep Tekcan, burada yaptığı konuşmada, yarış kızaklarının Türkiye'de üretilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Sessiz bir devrim gerçekleştirdiklerini dile getiren Tekcan, "Bu, basit değil, önemli bir konu. Çünkü bu kızaklar dişbudak ağacından yufka gibi katmer katmer yapılıyor. Bize kargo ile 1500 avroya geliyordu. Oysa bugün Türkiye'de onda birine, yirmide birine Yıldıray Baş hocam, 'Bunu yaparız' dedi. Bir iki denemeden sonra bunu başardılar. Böyle bir şeyin ortaya çıkması Türkiye için hakikaten devrim. Türk insanının fırsat verilirse neler yapabileceğinin de göstergesi; hem dövizimizin yurt dışına gitmemesi hem de Türk insanının böyle bir ilki başarması açısından. Bu bizim İHA'mız, SİHA'mız gibi bir şey yani." ifadelerini kullandı.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl de günümüzde yerli ve milli modellere dönmeye çalıştıklarını, bu anlamda yapılan işin önem taşıdığını vurguladı.

Yerli ve milli kızak yapıldığını belirten Karagöl, "Mutluyuz, memnunuz. Ayrıca ilerleyen zamanlarda hem dezavantajlı bireylerle hem sporcularımızla inşallah Erbaa'da da bu kızağı kullanacağımız güzel etkinlikleri hayata geçireceğiz." dedi.

Türkiye Kızak Federasyonu Tokat İl Temsilcisi Yıldıray Baş ise katıldıkları bazı yarışmalarda sorunlar yaşadıklarını, az sayıda olması nedeniyle sporcuların kendilerine ait kızakları bulunmadığını söyledi.

Kızakların yurt dışından geldiğini, fiyatlarının pahalı olması nedeniyle yeterince tedarik edilemediğini anlatan Baş, şunları kaydetti:

"Kızakların Türkiye'de yapılabilirliğini araştırdık ve burada yapılması için çalışma yaptık. Erbaa'da marangoz arkadaşlarımızla yapabileceğimizi düşündük. Bir numune yaparak federasyona götürdük, beğenildi. Ondan sonra devamı geldi. Kızak Federasyonu da eksiklerini gidermek için bizden kızak talebinde bulundu. Sağ olsun, Mehmet Bolat arkadaşımız bu işi üstlendi. Biz de teknik konularla ilgili yardımcı olduk ve kızaklarımızı Erbaa'da üreterek federasyonumuza teslim ediyoruz."

Konuşmaların ardından kızaklar, Tekcan'a teslim edildi.