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Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı

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Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United, Young Boys'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma öncesinde Ronaldo'nun ısınmak için çektiği şut güvenlik görevlisine geldi ve talihsiz anlar yaşandı. Bayılan kadın kısa süreli endişe yaratırken Ronaldo hemen yanına gitti. Güvenlik görevlisi kendisine gelince özür dileyen Ronaldo daha sonra ısınmaya devam etti.

Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında deplasmanda Young Boys'la karşılaştı. Cristiano Ronaldo'nun golüyle öne geçen Kırmızı Şeytanlar, 65 dakika 10 kişi oynadığı maçı 2-1 kaybetti. Mücadelenin öncesinde ısınmaya çıkan Ronaldo'nun hedefi şaşıran şutu ise kısa süreli panik yarattı.

Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı

RONALDO, GÜVENLİK GÖREVLİSİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Ronaldo'nun ısınma esnasında çektiği şut kadın güvenlik görevlisinin başına geldi. Sert şutun ardından bayılan kadın yürekleri ağza getirdi. Isınmayı yarıda bırakıp olay yerine giden Ronaldo, kadının kendine gelmesinin ardından özür diledi.

Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı

Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı

Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttıRonaldo, güvenlik görevlisine forma hediye etti

Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı
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Haber: Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı - Haberler Spor
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