"Yüreğimle Aşarım" engellilerin sesi oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Yüreğimle Aşarım" engellilerin sesi oldu

Engelliler konusunda farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanan "Yüreğimle Aşarım" şarkısı ve klibi dijital platformlardan yayınlandı.

12.05.2020 14:38 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:38

Engelliler konusunda farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanan "Yüreğimle Aşarım" şarkısı ve klibi dijital platformlardan yayınlandı.

Engelliler Haftası nedeniyle AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu'nun projelendirdiği, Turgay Evren'in sözlerini yazdığı eseri Muhammed Ekrem Kahraman seslendirdi.

Babuşçu, müzik ve düzenlemesinde Ali Tolga Demirtaş imzası bulunan eserin detaylarını, AA muhabirine anlattı.

Aynı zamanda İngilizce öğretmeni olan Evren ve ABD'de yaşayan müzisyen Demirtaş ile birlikte daha önce de farklı projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Babuşcu, "Bu ekiple Kudüs ile ilgili bir parça yapalım dedim, Turgay bey sözlerini yazdı, seslendirmesini de İngilizce olarak yaptık, çok da izlendi. Sonra Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten Büyüktür' ifadesi üzerinden bir parça daha yaptık. İngilizceydi çok tutuldu. Yine Suriyeli çocuklarla ilgili yine benzer bir çalışma yaptık." diye konuştu.

Babuşçu, herkesin yakınında engelli bireylerin olduğunu belirterek, "Bazen televizyonlarda bir engelli insanın yaşamından bir parça gördüğümüzde içimizden bir his geçer, bir acı hissederiz, gözümüz yaşarır. Benim de yakın çevremde böyle engelli çocuğu olan bir aile var." dedi.

"Farkındalık oluşturmak istedik"

Engeliler Haftasında farkındalık oluşturmak ve duyarlılığı arttırmak için böyle bir çalışma yaptıklarını dile getiren Babuşcu, "Engelli kardeşlerimizin başarıları ve o başarıların hikayesi bağlamında bir şarkı sözü yazabilir ve bunu dönüştürebiliriz diye düşündük. Turgay Bey bununla ilgili sözleri yazdı, Ali Tolga bey müziğini yaptı, Muhammed de seslendirdi. Muhammed ve Ali Tolga ile henüz yüz yüze görüşmedik ama bir ortak payda bizi bir araya getiriyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidarında engelliler için pek çok yasal düzenlemenin yapıldığını belirten Babuşcu, şöyle devam etti:

"Hala şehirlerimizde engellilerin her istediğini rahatça yapabileceği imkanlar yeterince tesis edilebilmiş değil. Çok mesafe alınmış olmasına rağmen eksiklerimiz, var tamamlanması gerekenler var. Hem bunları ifade etmek hem de Engelliler Haftası olması itibariyle heyecanlarını paylaşmak amacıyla 'Yüreğimle Aşarım' adlı bu parçamız ortaya çıktı."

Babuçcu, "Klipte pek çok engelli kardeşimizin başarılarından küçük küçük kareler var, bunlar hem engelli kardeşlerimizi kendi içinde motive edip heyecanlandırabilir hem de toplum olarak daha duyarlılık oluşturabilirse mutlu olmuş olacağız." dedi.

Keşmir ve Doğu Türkistan konularında projeler de planladıklarını aktaran Babuşçu, bazılarının İngilizce seslendirmesini Della Miles'ın yapacağını sözlerine ekledi.

"Büyük başarılar elde edecek potansiyele sahipler"

İngilizce öğretmeni ve söz yazarı Turgay Evren ise engellilerin yaşadıkları problemleri gündeme getirmek için bu çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Engellilerle empati yapabilmenin önemine dikkati çeken Evren, "Engelli olan kardeşlerimiz de bir çok alanda büyük başarılar elde edebilecek potansiyele sahipler. Dünyada engelli olup da inanılmaz büyük başarılara imza atıp insanlığın önünü açan bir çok örnek var. Bu anlamda Türkiye'de özellikle son yıllarda bu konularda çok büyük bir duyarlılık oluştu. Eskiyle karşılaştırdığınız zaman engelliler artık daha fazla sosyal hayata karışabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Evren, yurt dışında yaşadığı dönemde bir çok engelliyle karşılaştığını ve hayatla iç içe oldukları için sayılarının çok gözüktüğünü dile getiren Evren, "Türkiye'de de son yıllarda bu konuda çok ciddi adımlar gerçekleşti. Engelli kardeşlerimiz yetenekleri olduğu alanlarda büyük başarılar sergilemeye başladılar." dedi.

Şarkının sözlerinde "Engeller bende değil engeller şehirlerde" ifadesinin yer aldığını belirten Evren, onların da diğer insanlardan farklı olmadıklarını ve hayalleri engellenmezse büyük başarılan elde edilebileceğini kaydetti.

Evren, şarkının sözlerini bu konuda bir duyarlılık oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla kaleme aldığını aldığını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Müzik hikayeyle karşılaştırıldığında çok daha güçlü bir yayılma hızına sahip. Bu anlamda inşallah insanların kalplerinde bir yankı bulur. Çünkü sadece devlet değil sivil toplum kuruluşları ve tek tek birey olarak hepimizin bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Haber
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor Haber
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler Haber
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Haber
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Uçurtma uçuran küçük çocuk, açık bırakılan kanalizasyona düştü
Uçurtma uçuran küçük çocuk, açık bırakılan kanalizasyona düştü
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek
Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek
Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı
Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Seyir halindeyken aracını bez ile silen adamın ehliyetine el konuldu
Seyir halindeyken aracını bez ile silen adamın ehliyetine el konuldu
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Erdoğan'dan darbe iddialarıyla ilgili CHP'ye sert tepki: Faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız
Erdoğan'dan darbe iddialarıyla ilgili CHP'ye sert tepki: Faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Bursa'da okullardan 8 Atatürk büstü çalıp hurdacıya satan 3 kişi tutuklandı
Bursa'da okullardan 8 Atatürk büstü çalıp hurdacıya satan 3 kişi tutuklandı
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi
İlkokul öğrencisi, Fahrettin Koca taklidiyle kırıp geçirdi
İlkokul öğrencisi, Fahrettin Koca taklidiyle kırıp geçirdi
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu
Uzman isim evde çıkan gizemli yangınlar için teşhisi koyup uyardı: Acil tedavi edin
Uzman isim evde çıkan gizemli yangınlar için teşhisi koyup uyardı: Acil tedavi edin
Gönüllü tanıtım elçisi Rus asıllı Türk vatandaşı kadın: Türkiye'yi sevmemek mümkün mü?
Gönüllü tanıtım elçisi Rus asıllı Türk vatandaşı kadın: Türkiye'yi sevmemek mümkün mü?
Atalanta, Marcao için Galatasaray'a 12 milyon euroluk teklif yaptı
Atalanta, Marcao için Galatasaray'a 12 milyon euroluk teklif yaptı
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
İstanbul'da ilginç anlar! Plazaların ortasında kuzu otlattı
İstanbul'da ilginç anlar! Plazaların ortasında kuzu otlattı
Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Fahrettin Koca Berat Albayrak Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Müge Anlı Fahriye Evcen Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Caner Erkin Gökhan Gönül Malcolm Thomas Utku Yuvakuran
Daha Fazla Mayıs Çocuk 19 Mayıs Beşiktaş
Şu an buradasınız: "Yüreğimle Aşarım" engellilerin sesi oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 17:38:57. #1.14#
title