Yunusemreli Emine Mihrace Çelen judoda Türkiye ikincisi oldu
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Yunusemreli Emine Mihrace Çelen judoda Türkiye ikincisi oldu

Yunusemreli Emine Mihrace Çelen judoda Türkiye ikincisi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yunusemre Belediyespor Judo Takımı Sporcusu Emine Mihrace Çelen, Ankara'daki katıldığı Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olarak milli takıma gitmeye hak kazandı.

Yunusemre Belediyespor Judo Takımı Sporcusu Emine Mihrace Çelen, Ankara'daki katıldığı Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olarak milli takıma gitmeye hak kazandı.

Yunusemre Belediyespor Takımı Sporcusu Emine Mihrace Çelen, Ankara 'da gerçekleştirilen Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olarak milli takıma gitmeye hak kazandı. 70 kilogramda mücadele eden Çelen galibiyet sevincini antrenörleri ile paylaşarak, "Sistemli ve disiplinli çalışmamın karşılığını aldığım için çok mutluyum. Hedefim olimpiyatlara katılıp dünya birincisi olarak, bayrağımızı dalgalandırmak. Bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan da başarılı sporcuyu kutlayarak, "Judo branşında kulübümüz sporcularının elde ettiği derceler bizleri gururlandırıyor. İmkanlarımız ölçüsünde sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz. Şeyda Nur, Mehmet Alp Seçilmiş'ten sonra Emine Mihrace Çelen'in bundan sonraki uluslararası turnuva ve şampiyonalarda ülkemizi ve kulübümüzü başarı ile temsil edeceğine inancım tam. Sporcumuzu, ailesini ve sporcumuzda emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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