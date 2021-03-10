İl sporcuları Manisa'yı temsil edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İl sporcuları Manisa'yı temsil edecek

10.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:55
İl sporcuları Manisa'yı temsil edecek

Manisa'yı temsil etme hakkı kazanan Yunusemre Belediyespor'un 7 sporcusu oldu. Temsil, Salihli'de yapılan Atletizmi Geliştirme Projesi İl Takımları Belirleme müsabakaları için olacak.

Salihli'de yapılan Atletizmi Geliştirme Projesi İl Takımları Belirleme müsabakalarında Yunusemre Belediyespor'un 7 sporcusu il takımına seçilerek Manisa'yı temsil etme hakkı kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Atletizmi Geliştirme Projesi İl Takımları belirleme müsabakaları Salihli ilçesinde yapıldı. Manisa, Yunusemre, Şehzadeler, Akhisar, Turgutlu, Kırkağaç ve Salihli ilçelerinden 80'e yakın sporcunun katıldığı şampiyonada sporcular kıyasıya mücadele etti. Yapılan müsabakalarda Yunusemre Belediyespor sporcularından Erkekler U18 yaş grubunda Ercan Namal ve Onur Hancı, Kızlar U18 yaş grubunda da Güneş Şare, Fatma Sağman, Şeyma Deniz, Tuğba Yılmaz, Fadime Yılmaz elde ettikleri başarılı dereceler ile Manisa'yı temsilen il takımına girme hakkı kazandı. Sporcular, 20 Mart 2021 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılacak Atletizmi Geliştirme Projesi 1. kademe müsabakalarında Manisa'yı temsilen yarışacaklar.

Takıma seçilen kulüp sporcularını kutlayan Arif Alkan, atletizmde sporcuların en güzel dereceleri getirdiklerini ifade ederek, "İlimizi temsil etme hakkı elde eden sporcularımızı tebrik ediyorum. İnşallah Balıkesir'de de ilimizi ve kulübümüzü başarı ile temsil ederek madalya ve dereceler elde edecekler" dedi. - MANİSA

İl sporcuları Manisa'yı temsil edecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Pervin Buldan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Hülya Avşar Birol Güven Bülent Ersoy Pelin Öztekin
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Cüneyt Çakır Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İl sporcuları Manisa'yı temsil edecek - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 17:04:42. #1.16#
title