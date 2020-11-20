Yunusemre ve Hizmet-İş imzaladı işçiler sevindi
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Yunusemre ve Hizmet-İş imzaladı işçiler sevindi

20.11.2020 16:19 | Son Güncelleme: 20.11.2020 17:28

Yunusemre ve Hizmet-İş imzaladı işçiler sevindi Yunusemre Belediyesi ve Hizmet İş arasında imzalanan ve 3 yılı kapsayan toplu iş sözleşmesine göre işçi ücretlerine yüzde 20 zam yapılacak Yunusemre Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Yunusemre ve Hizmet-İş imzaladı işçiler sevindi

Yunusemre Belediyesi ve Hizmet İş arasında imzalanan ve 3 yılı kapsayan toplu iş sözleşmesine göre işçi ücretlerine yüzde 20 zam yapılacak

MANİSA - Yunusemre Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. 3 yılı kapsayan sözleşme gereği belediye çalışanları ilk yıl için yüzde 20 zam, yan sosyal yardımlara ise yüzde 30 zam alacak. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Hizmet-İş Sendikası Manisa Şubesi Başkanı Turan Karafil işçileri sevindiren sözleşmenin hayırlı olmasını temenni etti.

Her zaman çalışanlarına sahip çıkan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yetkili sendika olan Hizmet-İş Sendikası ile çalışanları sevindirecek sözleşmeye imza attı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin makamında gerçekleştirilen imza törenine Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak, MAYEB AŞ Genel Müdürü Mustafa Gürler, MAYEB AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Fuat Balcı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Osman Tunca, Hizmet-İş Sendikası Manisa Şubesi Başkanı Turan Karafil, İşyeri Baş Temsilcisi Zehra Yavuz ve işyeri temsilcileri katıldı.

İki aydır süren görüşmeler tamamlandı

Yeni imzalanan sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "900 civarındaki personelimizi ilgilendiren ve 2 aydır süren görüşmeleri tamamladık. Bir anlaşmaya vardık. İşçi kardeşlerimizin ücretlerine yüzde 20'ye varan oranlarda zam öngördük. Onlar için yapabileceğimizin azamisini yaptık. Mesai arkadaşlarımızdan da halkımıza karşı daha fazla güleryüz, daha fazla gayret, daha fazla çalışma beklediğimizi buradan ifade edeyim. İşçilerimize hayırlı bol kazançlar olsun. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

"Başkanımız işçi dostu olduğunu gösterdi"

Üyelerini enflasyona ezdirmediklerini belirten Hizmet-İş Sendikası Manisa Şubesi Başkanı Turan Karafil ise, "Yunusemre Belediyesi şirketi olan MAYEB AŞ. ile 2 aydır süren toplu iş sözleşmemiz, mutlu son ile imzalanmış oldu. Üyelerimizi enflasyona ezdirmedik. İşçi dostu olduğunu gösterdiği için kıymetli belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Toplu iş sözleşmemiz Yunusemre Belediyemize, değerli üyelerimize ve Manisa'ya hayırlı olsun" dedi.

Yüzde 20 zam yapıldı

Yaklaşık 900 çalışanı yakından ilgilendiren sözleşmeyle işçilerin yevmiyelerine 1. yıl yüzde 20, yan sosyal yardımlara yüzde 30, 2. yıl yüzde 10 + enflasyon farkı, 3. yıl ise yüzde 8 + enflasyon farkı verilecek.

Yunusemre ve Hizmet-İş imzaladı işçiler sevindi
Yunusemre ve Hizmet-İş imzaladı işçiler sevindi
Yunusemre ve Hizmet-İş imzaladı işçiler sevindi
Yunusemre ve Hizmet-İş imzaladı işçiler sevindi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK CANGEL

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