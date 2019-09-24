Yunusemre Sanayi Komisyonu OSB ziyaretlerini sürdürdü

24.09.2019 14:26

Yunusemre Belediyesi Sanayi, Bilişim ve Teknoloji komisyonu düzenleyecekleri çalıştay öncesi Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret ederek sorunları yerinde inceledi.



Yunusemre Belediyesi Sanayi Bilişim ve Teknoloji Komisyonu sanayicinin ve iş insanlarının sorunlarını daha hızlı ve verimli çözebilmek düzenledikleri çalıştay kapsamında fabrika ziyaretlerine devam etti. Yaklaşık 2 ay önce başlatılan çalıştay ile ilgili olarak komisyon yönetimi Bosch fabrikasını ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı aynı zamanda da Ege İhracatçılar Derneği Başkanı Ayberk Aloğlu, "Şehrimizde yapmış olduğu yatırımlarla yüreğini ve ticari ufkunu katan sanayicimizin sorunlarını ve sıkıntılarını en kısa sürede ve fikir birliğiyle çözebilmek için dev çalıştay hazırlıklarına iki ay önce başlamıştık ve kış dönemiyle de ivme kazandırdık. Fabrikalarımızın yetkilileriyle oluşturacağımız dev çalıştay ekibiyle amaçladığımız; belirli tarihler arasında düzenleyeceğimiz toplantı organizasyonlarıyla sohbet havasında görüşmeler yapıp dilek ve şikayetlerin dinleneceği, kısa ve uzun vadede yapılacak planların beraber fikir birliğine dönüşmesi, Manisamızın iki umudunu; sanayisini ve üniversitesini senkronize hale getirmek için köprü olmayı, politik ve bürokratik mercilerle şehrimizin menfaatleri esasında koçbaşı rolünü üstlenmeye gönüllüyüz. Eğer Manisamız kazanacaksa, bizleri ihtiyaç duydukları her durumda yanı başlarında göreceklerinden emin olmalıdırlar. Bu ziyaretimizde de bizleri ağırlayan fabrikamızın yetkililerine nazik misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz. Organizasyonumuzu gerçekleştirirken de bizlerle beraber ziyaretlerimize katılan destek veren, yalnız bırakmayan Bilim ve Teknoloji İl Müdürümüz Mehmet Üçbaş'a ve Celal Bayar Üniversitemizin Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Türk hocamıza şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA