Yunusemre'de Hayvan Üreticilerinin Yüzü Güldü

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, merkez Yunusemre ilçesi Karaveliler Mahallesi'nde hayvan üreticilerinin faydalanması için bir adet hayvan içme suyu göleti yaparak hizmete sundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kırsalda bulunan vatandaşların kullanabilmesi, hane halkına gelir sağlamaya destek olmak amacıyla yaptığı desteklere tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan hizmetler ve yatırımlar ile vatandaşların gelir seviyesini yükseltmeyi hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesi Karaveliler Mahallesi'ndeki hayvan üreticilerinin hayvanlarının su ihtiyacını karşılaması amacıyla bir adet hayvan içme suyu göleti yaparak vatandaşların hizmetine sundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bircan Gençoğlu, 17 ilçede çalışmalarının devam ettiğini belirterek, ekipler ile birlikte hizmetlere tüm hızıyla devam edeceklerini kaydetti. Başkan Gençoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda hizmetlerin planlanan program kapsamında devam edeceğini belirterek, vatandaşların yararına olan çalışmaların ve yatırımların en kısa zamanda tamamlanacağını kaydetti. - MANİSA