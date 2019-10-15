Yunusemre Belediyespor, futbolda geleceğin yıldızlarını arıyor

15.10.2019 13:24

Yunusemre Belediyespor, 2019-2020 sezonu futbol branşında altyapıda çalışmalara devam ediyor.



Futbolda altyapı takımlarında tüm gruplarda çalışmalarını başlatan Yunusemre Belediyespor, 2001 doğumlulardan 2014 doğumlulara kadar Evrenos Emin Kaçar Spor Tesisleri, Karaali, Ertuğrul Dilek ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda antrenörler eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Altyapıda başarılı bir sezon için çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirten Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, "Kulübümüzün Altyapı Sorumlusu Ferdi Öztürk önderliğinde ve antrenörlerimiz ile birlikte altyapıda yoğun bir tempo içinde çalışmalarımız sürüyor. 2001 ve 2014 yaş aralığındaki sporcularımıza kulüp olarak hizmet veriyoruz. Okullarımızı da dolaşıp antrenörlerimiz gözetiminde taramalar da yapıyoruz. Hedefimiz başarılı, sağlıklı, ahlaklı sporcular yetiştirmek. Ayrıca liglerde ve turnuvalarda da mücadele ederek, altyapımızdan A takımımıza ve Manisa futboluna yeni yetenekleri kazandırmak istiyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA