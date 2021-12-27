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Yunusemre Belediyesinden, amatör kulüplere moral ziyareti

Yunusemre Belediyesinden, amatör kulüplere moral ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yunusemre Belediyesi, amatör kulüplere moral vermek amacıyla düzenlediği ziyaretlerini tüm hızıyla sürdürüyor.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Yunusemre Belediyesi, amatör kulüplere moral vermek amacıyla düzenlediği ziyaretlerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Yunusemre Belediyesi, düzenlenen bir dizi ziyaret programıyla pandemi sonrası futbola dönüş yapan amatör kulüplerle bir araya gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ilçenin güzide takımlarından Yuntdağ spor, 1975 Malta spor, İmam Hatipliler spor ve Karaköy spor Futbol Kulübü'nü ziyaret eden Yunusemreli heyet, bu hafta da Akmescit spor, Akgün spor, Manisa Başakşehir ve 1965 Nurlupınar spor takımlarını ziyaret etti. Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Abdullah Can, Sportif Direktör Sedat Öngider ve Genel Kaptan Aladdin Erdoğan, kulüplerin yönetimine, teknik heyetine ve futbolcularına baklava ikram ederek devam eden sezonda başarılar diledi. Ziyaretlerle ilgili açıklamada bulunan Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Abdullah Can, pandeminin amatör sporu sekteye uğrattığının altını çizerek, hiçbir karşılık beklemeden fedakarca hizmetlerde bulunan kulüplerin uzun bir aradan sonra faaliyetlerine başlamasının sevindirici olduğunu söyledi. Amatör kulüplerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini kaydeden Can, "Spora ve sporcuya büyük önem veren Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'nin talimatıyla amatör kulüplerimize moral ziyaretleri düzenliyoruz. Amatör spor kulüplerimiz, gençlerimizin özgüvenini geliştirip, sosyalleşmelerine katkı sağlıyor. Ayrıca onların kötü alışkanlıklardan uzak kalmasında da etkin rol oynuyor. Amatörlerimizin bu yükünü hafifletmek için imkanlar ölçüsünde gereken tüm desteği veriyoruz. Her kulübümüz bizim için değerli. Birlik ve beraberlikle aşamayacağımız engel yok." dedi. - MANİSA

Yunusemre Belediyesinden, amatör kulüplere moral ziyareti

Yunusemre Belediyesinden, amatör kulüplere moral ziyareti

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