Yunus Emre vefatının 700. yılında Ukrayna'da anıldı - Haberler Spor
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Yunus Emre vefatının 700. yılında Ukrayna'da anıldı

AA / Talha Yavuz - Haberler | Spor
Yunus Emre vefatının 700. yılında Ukrayna'da anıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Kırım Ailesi Derneğinin gerçekleştirdiği etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.

Kiev Yunus Emre Enstitüsünün destekleriyle düzenlenen etkinlikte, Kırım Tatar Türkü çocuklar Yunus Emre'nin şiirlerini okudu ve yöresel danslar icra etti. Ardından Yunus Emre'nin hayatını anlatan belgesel gösterildi.

Anma etkinliğinin sonunda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Kırım Evi Derneği ile düzenlediği bilgisayarlı nakış kursunun kapanış töreni de yapıldı.

Yunus Emre vefatının 700. yılında Ukrayna'da anıldı

Yunus Emre vefatının 700. yılında Ukrayna'da anıldı

Yunus Emre vefatının 700. yılında Ukrayna'da anıldı

Yunus Emre vefatının 700. yılında Ukrayna'da anıldı

AA / Talha Yavuz - Spor Haberleri

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