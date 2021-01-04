Yunus Emre Enstitüsü'nden Azez belgeseli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yunus Emre Enstitüsü'nden Azez belgeseli

04.01.2021 15:25 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:25
Yunus Emre Enstitüsü'nden Azez belgeseli

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Suriye'deki savaş sonrası yaşananları anlatan belgesel hazırladı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Suriye'deki savaş sonrası yaşananları anlatan belgesel hazırladı.

"Azez: Umudun Adı" belgeseli, Yunus Emre Enstitüsü Dijital Kültür Merkezi'nin YouTube hesabından yayınlandı.

Bölgede yaşayan insanların zorlu hayat şartlarını anlatan belgesel, bu zorlukları sırtlamak durumunda olanlar için atılması gereken adımları tüm insanlığın ortak sesine dönüştürmeyi amaçlıyor.

Belgeselde yerel halk ile röportajlara, Azez'deki Yunus Emre Enstitüsü'nden, Vatan Hastanesi'nden, kentteki eski ve güncel durumu anlatan görüntülere yer veriliyor.

YEE, savaşın izlerini silmek ve insan sevgisini yaşatmak gayretiyle Suriye'deki faaliyetlerine 2020 eylül ayında başladı.

Enstitünün dünya genelindeki 60. kültür merkezi olan Azez Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe öğretiminin yanı sıra çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri de gerçekleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Pınar Gültekin Mehmet Akif Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Eser Yenenler Gonca Vuslateri
Spor Erol Bulut Ömer Bayram Samet Aybaba Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yunus Emre Enstitüsü'nden Azez belgeseli - Haberler Kültür Sanat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 15:28:23. #1.15#
title