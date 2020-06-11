Yunus Emre Enstitüsü ile Turgut Özal Üniversitesi arasında iş birliğine protokolü Yunus Emre Enstitüsü ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında Akademik ve Bilimsel iş birliğine yönelik protokol imzalandı.

Yunus Emre Enstitüsü ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında Akademik ve Bilimsel iş birliğine yönelik protokol imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi'ne (TABİP) kapsamında genel iş birliğini sağlamak ve bu iş birliğini oluşturacak faaliyet ve çalışmalara ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalandı.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut tarafından 11 Haziran Ocak 2020 tarihinde imzalanan protokol ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi; Türkiye'nin akademik alandaki faaliyetlerini, akademik ve bilimsel iş birliğini ve uluslararası tanınırlığını göstermeyi ve arttırmayı hedefleyen TABİP'e dahil oldu.

İmza töreni öncesinde TABİP protokolünden bahseden Enstitü Başkanı Prof. Dr. Ateş, anlaşmanın akademik ve bilimsel çalışmalara sunacağı katkılardan bahsetti. "TABİP tasarısının hem Türkiye'ye hem de Türkiye'nin bilimsel kapasitesini paylaştığı kişi ve kurumlara katkı sağlandığını, bu doğrultuda ulusal ve uluslararası birçok kurumla iş birliği yapıldığını vurgulayan Prof. Ateş, "Malatya Turgut Özal Üniversitesinin de ülke yükseköğretimi adına önemli bir konumda bulunduğunu biliyoruz. Köklü bir tarihe sahip olan bu güzide kurumumuz ile iş birliği yapıyor olmaktan ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Vardığımız bu mutabakatın hem Enstitümüz hedeflerine hem de Malatya Turgut Özal Üniversitesinin vizyonuna katkı sunmasını diliyorum" dedi.

Dünyada kültür ve kamu diplomasisi alanlarında faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsünün bilimsel ve akademik anlamda ülkemize önemli katkılar sağladığını aktaran Rektör Aysun Bay Karabulut imzalanan protokolün; iki kurumun insan kaynağı görevlendirilmesi, teknik altyapı paylaşımı, ortak proje yürütülmesi, karşılıklı bilgi ve veri aktarımı ile kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi ve benzeri iş birliklerini kapsadığını ifade etti. İmza töreni, karşılıklı iyi niyet temennileriyle son buldu. - ANKARA

Kaynak: İHA