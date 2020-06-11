Yunus Emre Enstitüsü ile Turgut Özal Üniversitesi arasında iş birliğine protokolü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yunus Emre Enstitüsü ile Turgut Özal Üniversitesi arasında iş birliğine protokolü

Yunus Emre Enstitüsü ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında Akademik ve Bilimsel iş birliğine yönelik protokol imzalandı.

Yunus Emre Enstitüsü ile Turgut Özal Üniversitesi arasında iş birliğine protokolü
11.06.2020 20:04 | Son Güncelleme: 11.06.2020 20:10

Yunus Emre Enstitüsü ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında Akademik ve Bilimsel iş birliğine yönelik protokol imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi'ne (TABİP) kapsamında genel iş birliğini sağlamak ve bu iş birliğini oluşturacak faaliyet ve çalışmalara ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalandı.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut tarafından 11 Haziran Ocak 2020 tarihinde imzalanan protokol ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi; Türkiye'nin akademik alandaki faaliyetlerini, akademik ve bilimsel iş birliğini ve uluslararası tanınırlığını göstermeyi ve arttırmayı hedefleyen TABİP'e dahil oldu.

İmza töreni öncesinde TABİP protokolünden bahseden Enstitü Başkanı Prof. Dr. Ateş, anlaşmanın akademik ve bilimsel çalışmalara sunacağı katkılardan bahsetti. "TABİP tasarısının hem Türkiye'ye hem de Türkiye'nin bilimsel kapasitesini paylaştığı kişi ve kurumlara katkı sağlandığını, bu doğrultuda ulusal ve uluslararası birçok kurumla iş birliği yapıldığını vurgulayan Prof. Ateş, "Malatya Turgut Özal Üniversitesinin de ülke yükseköğretimi adına önemli bir konumda bulunduğunu biliyoruz. Köklü bir tarihe sahip olan bu güzide kurumumuz ile iş birliği yapıyor olmaktan ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Vardığımız bu mutabakatın hem Enstitümüz hedeflerine hem de Malatya Turgut Özal Üniversitesinin vizyonuna katkı sunmasını diliyorum" dedi.

Dünyada kültür ve kamu diplomasisi alanlarında faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsünün bilimsel ve akademik anlamda ülkemize önemli katkılar sağladığını aktaran Rektör Aysun Bay Karabulut imzalanan protokolün; iki kurumun insan kaynağı görevlendirilmesi, teknik altyapı paylaşımı, ortak proje yürütülmesi, karşılıklı bilgi ve veri aktarımı ile kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi ve benzeri iş birliklerini kapsadığını ifade etti. İmza töreni, karşılıklı iyi niyet temennileriyle son buldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Haber
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir Haber
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı
Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Günlük burç yorumları 11 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 11 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
İstanbul'da yabancı uyruklular, yabancı uyrukluyu gasbetti: Bir kişi ağır yaralı
İstanbul'da yabancı uyruklular, yabancı uyrukluyu gasbetti: Bir kişi ağır yaralı
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek değil
Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek...
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada 'ifşa' ve 'nude atma' akımı intihar tehlikesi yaratıyor
Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada "ifşa" ve "nude atma" akımı intihar tehlikesi yaratıyor
MHP'li Olcay Kılavuz'un CHP'li Özgür Özel'e yumruk attığı anın görüntüsü ortaya çıktı
MHP'li Olcay Kılavuz'un CHP'li Özgür Özel'e yumruk attığı anın görüntüsü ortaya çıktı
Otobüs yüzünden meydana gelen motosiklet kazası kask kamerasına yansıdı
Otobüs yüzünden meydana gelen motosiklet kazası kask kamerasına yansıdı
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu
Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi
Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Devlet Bahçeli Berat Albayrak Süleyman Soylu Musa Farisoğulları
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Ajda Pekkan Fatma Girik
Spor Okan Buruk Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Türk Bakan Ankara Haziran
Şu an buradasınız: Yunus Emre Enstitüsü ile Turgut Özal Üniversitesi arasında iş birliğine protokolü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 20:16:51. #1.15#
title